https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868860689.html
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска
Украинская армия пытается забрать максимум вооружения и техники из Артемовска, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:43
2023-04-30T16:43
2023-04-30T16:43
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
украина
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия пытается забрать максимум вооружения и техники из Артемовска, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе. Ранее бойцы группы "Вагнер" сообщали, что отходя из центральных районов Артемовска украинская армия бросала большое количество вооружения. По состоянию на воскресенье, по данным бойцов группы, штурмовикам остается пройти около 1,5 километров по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он уточнил, что войска Киева сейчас остаются на западных окраинах города. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска
Командир "Вагнера": украинские военные пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска