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Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868860689.html
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска
Украинская армия пытается забрать максимум вооружения и техники из Артемовска, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:43
2023-04-30T16:43
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
украина
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия пытается забрать максимум вооружения и техники из Артемовска, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе. Ранее бойцы группы "Вагнер" сообщали, что отходя из центральных районов Артемовска украинская армия бросала большое количество вооружения. По состоянию на воскресенье, по данным бойцов группы, штурмовикам остается пройти около 1,5 километров по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он уточнил, что войска Киева сейчас остаются на западных окраинах города. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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артемовск
киев
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безопасность, артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска

Командир "Вагнера": украинские военные пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска

© AP Photo / LibkosУкраинские военные на дороге в районе Артемовска
Украинские военные на дороге в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные на дороге в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия пытается забрать максимум вооружения и техники из Артемовска, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе.
Ранее бойцы группы "Вагнер" сообщали, что отходя из центральных районов Артемовска украинская армия бросала большое количество вооружения. По состоянию на воскресенье, по данным бойцов группы, штурмовикам остается пройти около 1,5 километров по городской застройке до полного освобождения Артемовска.
Кадры из уцелевших советских складов с вооружением под Соледаром - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром
Вчера, 10:52
«
"Сейчас они стараются технику и вооружение забрать с собой максимально. Техника, которую они оставляют, это все результаты нашей работы", - рассказал боец группы "Вагнер".
Он уточнил, что войска Киева сейчас остаются на западных окраинах города.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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