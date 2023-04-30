https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868860689.html

Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска

Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023

Командир "Вагнера": ВСУ пытаются забрать максимум вооружения из Артемовска

Украинская армия пытается забрать максимум вооружения и техники из Артемовска, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:43

2023-04-30T16:43

2023-04-30T16:43

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

киев

украина

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864263372_0:219:2095:1397_1920x0_80_0_0_59437bcf15a0bd8dafad912a27cc8f4c.jpg

АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия пытается забрать максимум вооружения и техники из Артемовска, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе. Ранее бойцы группы "Вагнер" сообщали, что отходя из центральных районов Артемовска украинская армия бросала большое количество вооружения. По состоянию на воскресенье, по данным бойцов группы, штурмовикам остается пройти около 1,5 километров по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он уточнил, что войска Киева сейчас остаются на западных окраинах города. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html

артемовск

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"