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Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 30.04.2023 (обновлено: 15:25 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868845640.html
Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска
Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:03
2023-04-30T15:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артёмовское Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Всего за сутки в районе города авиация совершила четыре самолетовылета, артиллеристы группировки выполнили 61 огневую задачу.
https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html
артемовск
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска

Минобороны: штурмовые отряды при поддержке ВДВ овладели четырьмя кварталами Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артёмовское Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
Всего за сутки в районе города авиация совершила четыре самолетовылета, артиллеристы группировки выполнили 61 огневую задачу.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФАртемовскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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