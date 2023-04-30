https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868845640.html
Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска
Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:03
2023-04-30T15:03
2023-04-30T15:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артёмовское Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Всего за сутки в районе города авиация совершила четыре самолетовылета, артиллеристы группировки выполнили 61 огневую задачу.
https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html
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Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды при поддержке ВДВ овладели четырьмя кварталами Артемовска