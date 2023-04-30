https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868799063.html
Боец "Вагнера" заявил, что иностранные наемники избегают сражения с группой
Боец "Вагнера" заявил, что иностранные наемники избегают сражения с группой - РИА Новости, 30.04.2023
Боец "Вагнера" заявил, что иностранные наемники избегают сражения с группой
Местные жители из освобожденных районов Артемовска рассказали, что иностранные наемники Киева не стоят насмерть, а заранее покидают позиции при приближении... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T07:04
2023-04-30T07:04
2023-04-30T07:04
специальная военная операция на украине
артемовск
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АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Местные жители из освобожденных районов Артемовска рассказали, что иностранные наемники Киева не стоят насмерть, а заранее покидают позиции при приближении "Вагнера", сообщил РИА Новости боец группы. "По опросам местных жителей, которых мы освобождаем, выясняется, что как только линия фронта подходит ближе 400-500 метров, наемники "снимаются" и уезжают. Они не воюют, они не стоят здесь насмерть", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что не располагает информацией о наличии у украинской стороны "заградотрядов", но отметил, что регулярные части и территориальная оборона получили от командования приказ "стоять насмерть". "Им (регулярным частям и теробороне – ред.) приказ – отходить нельзя. <…> Я бы не сказал, что они какие-то воины – викинги или самураи. Обычные украинцы, которые вчера были, грубо говоря, работягами, а сегодня им дали в руки оружие", - рассказал боец.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868796975.html
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артемовск, киев
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев
Боец "Вагнера" заявил, что иностранные наемники избегают сражения с группой
Боец группы "Вагнер": иностранные наемники заранее покидают позиции при приближении группы
АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Местные жители из освобожденных районов Артемовска рассказали, что иностранные наемники Киева не стоят насмерть, а заранее покидают позиции при приближении "Вагнера", сообщил РИА Новости боец группы.
"По опросам местных жителей, которых мы освобождаем, выясняется, что как только линия фронта подходит ближе 400-500 метров, наемники "снимаются" и уезжают. Они не воюют, они не стоят здесь насмерть", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что не располагает информацией о наличии у украинской стороны "заградотрядов", но отметил, что регулярные части и территориальная оборона получили от командования приказ "стоять насмерть".
"Им (регулярным частям и теробороне – ред.) приказ – отходить нельзя. <…> Я бы не сказал, что они какие-то воины – викинги или самураи. Обычные украинцы, которые вчера были, грубо говоря, работягами, а сегодня им дали в руки оружие", - рассказал боец.
Боец "Вагнера" заявил о скором освобождении Артемовска