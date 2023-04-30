https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868796975.html

Боец "Вагнера" заявил о скором освобождении Артемовска

Боец "Вагнера" заявил о скором освобождении Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023

Боец "Вагнера" заявил о скором освобождении Артемовска

Штурмовым отрядам осталось пройти около полутора километров до полного освобождения Артемовска, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:39

2023-04-30T05:39

2023-04-30T10:05

специальная военная операция на украине

артемовск

ситуация в днр и лнр

безопасность

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АРТЕМОВСК, 30 апр — РИА Новости. Штурмовым отрядам осталось пройти около полутора километров до полного освобождения Артемовска, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Линия фронта все ближе смещается (к западным окраинам города. — Прим. ред.). Им (ВСУ. — Прим. ред.) "от потолка" если и осталось полтора километра в городе, то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор", — сказал он. По словам бойца, его подразделению удалось взять штурмом квартал за железной дорогой, которая разделяет город на две части. Многоэтажные жилые дома стоят на возвышенности, с которой украинские боевики вели наблюдение и корректировали огонь. Пока они контролируют здание медицинского института, расположенное на самой высокой западной точке Артемовска. "Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на медицинский институт, это приоритетная высота здесь, на западе. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически все подавили", — заключил собеседник агентства.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около трех квадратных километров территории. Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск. Накануне Минобороны сообщило, что им удалось пресечь попытки ВСУ контратаковать из районов Часова Яра, Калинины и Красного.

https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868795117.html

артемовск

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"Остался один-единственный прыжок" – боец "Вагнера" о скором освобождении Артемовска "Остался один-единственный прыжок" – боец "Вагнера" о скором освобождении Артемовска 2023-04-30T05:39 true PT1M14S

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артемовск, ситуация в днр и лнр, безопасность