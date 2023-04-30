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Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 30.04.2023 (обновлено: 04:46 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868795117.html
Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам
Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам - РИА Новости, 30.04.2023
Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам
Украинские войска с июня 2022 года сами обстреливали жилые кварталы Артемовска из других его районов, используя "блуждающие минометы", установленные в пикапах,... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T04:35
2023-04-30T04:46
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска с июня 2022 года сами обстреливали жилые кварталы Артемовска из других его районов, используя "блуждающие минометы", установленные в пикапах, рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин. По его словам, украинские военные передвигались скрытно, без опознавательных знаков и в темное время суток. "Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была "восьмидесятка" или 120-й — в кузове. Они ездили в основном ночью. Они были без шевронов и они стреляли именно с минометов, кидали по городу. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц — когда они кидали по городу, расстреливали", — заявил собеседник агентства. Он сообщил, что сам стал свидетелем гибели от такой мины двух человек в сентябре прошлого года. О том, что украинские военные в Артемовске не только использовали гражданскую инфраструктуру для оборудования артиллерийских позиций, но и намеренно уничтожали жилые дома, РИА Новости сообщали и другие эвакуированные из города. Так, беженец Владимир Кузнецов рассказал об эпизоде, когда ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию. Другие беженцы — Татьяна Мальцева и ее сын Олег — рассказали, как боевики минировали многоэтажки, выгоняя оттуда жильцов. На минувшей неделе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении. Как, в свою очередь, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую украинская армия могла использовать для подвоза амуниции и резервов. При этом противник все равно еще имеет возможность перемещаться полями полями и под обстрелами, добавил он.Как накануне сообщило министерство обороны, группировка "Юг" российских войск сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, а штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.
https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html
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артемовск, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Вооруженные силы Украины
Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам

Житель Артемовска: ВСУ почти год обстреливали жилые кварталы из "блуждающих минометов"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска с июня 2022 года сами обстреливали жилые кварталы Артемовска из других его районов, используя "блуждающие минометы", установленные в пикапах, рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.
По его словам, украинские военные передвигались скрытно, без опознавательных знаков и в темное время суток.
"Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была "восьмидесятка" или 120-й — в кузове. Они ездили в основном ночью. Они были без шевронов и они стреляли именно с минометов, кидали по городу. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц — когда они кидали по городу, расстреливали", — заявил собеседник агентства.
Он сообщил, что сам стал свидетелем гибели от такой мины двух человек в сентябре прошлого года.
«

"Мы с отцом зашли по воду в квартиру, когда уже воды не давали. Был прилет мины. На глазах у нас <...> убило двух парней. Одного насмерть сразу, а одного забрали (медики. — Прим. ред.), но он пролежал три часа (в больнице, после чего умер. — Прим. ред.). Труп (первого. — Прим. ред.) пролежал пятеро суток. Никто его не забирал, собаки его обгрызли", — сказал Чекалин.

О том, что украинские военные в Артемовске не только использовали гражданскую инфраструктуру для оборудования артиллерийских позиций, но и намеренно уничтожали жилые дома, РИА Новости сообщали и другие эвакуированные из города. Так, беженец Владимир Кузнецов рассказал об эпизоде, когда ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию. Другие беженцы — Татьяна Мальцева и ее сын Олег — рассказали, как боевики минировали многоэтажки, выгоняя оттуда жильцов.
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На минувшей неделе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении. Как, в свою очередь, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую украинская армия могла использовать для подвоза амуниции и резервов. При этом противник все равно еще имеет возможность перемещаться полями полями и под обстрелами, добавил он.
Как накануне сообщило министерство обороны, группировка "Юг" российских войск сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, а штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевВооруженные силы Украины
 
 
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