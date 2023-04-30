https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868795117.html

Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам

Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам - РИА Новости, 30.04.2023

Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам

Украинские войска с июня 2022 года сами обстреливали жилые кварталы Артемовска из других его районов, используя "блуждающие минометы", установленные в пикапах,... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T04:35

2023-04-30T04:35

2023-04-30T04:46

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска с июня 2022 года сами обстреливали жилые кварталы Артемовска из других его районов, используя "блуждающие минометы", установленные в пикапах, рассказал РИА Новости эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин. По его словам, украинские военные передвигались скрытно, без опознавательных знаков и в темное время суток. "Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномет. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была "восьмидесятка" или 120-й — в кузове. Они ездили в основном ночью. Они были без шевронов и они стреляли именно с минометов, кидали по городу. Это было — июнь, июль, август, сентябрь месяц — когда они кидали по городу, расстреливали", — заявил собеседник агентства. Он сообщил, что сам стал свидетелем гибели от такой мины двух человек в сентябре прошлого года. О том, что украинские военные в Артемовске не только использовали гражданскую инфраструктуру для оборудования артиллерийских позиций, но и намеренно уничтожали жилые дома, РИА Новости сообщали и другие эвакуированные из города. Так, беженец Владимир Кузнецов рассказал об эпизоде, когда ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию. Другие беженцы — Татьяна Мальцева и ее сын Олег — рассказали, как боевики минировали многоэтажки, выгоняя оттуда жильцов. На минувшей неделе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении. Как, в свою очередь, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую украинская армия могла использовать для подвоза амуниции и резервов. При этом противник все равно еще имеет возможность перемещаться полями полями и под обстрелами, добавил он.Как накануне сообщило министерство обороны, группировка "Юг" российских войск сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, а штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.

https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html

артемовск

киев

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артемовск, киев, вооруженные силы украины