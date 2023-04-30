В Тбилиси проходит акция против давления Запада
В Тбилиси проходит акция против давления Запада и реализации революционного сценария
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Девушка с флагом Грузии на площади Свободы в Тбилиси . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. В центре Тбилиси в воскресенье проходит крупная акция против давления Запада, за мир и стабильность в стране, кадры транслируют организаторы в социальных сетях.
Организатором проходящей на площади Республики акции является известный грузинский шоумен и певец Георгий Гачечиладзе, известный под псевдонимом "Уцноби".
Изначально люди собрались на площади к 17:00 (16.00 мск) чтобы вместе посмотреть футбольный матч "Наполи" против "Салернитаны" и поддержать грузинского игрока Хвичу Кварацхелия, выступающего за неаполитанцев. По окончании матча началась акция под песни "Уцноби".
На собрании присутствуют представители шоу-бизнеса, артисты, рядовые граждане Грузии, в том числе из регионов. Основным посылом акции, по словам организаторов, является выражение озабоченности по поводу попыток западных стран втянуть Грузию в военный конфликт на Украине, рисков реализации в стране революционного сценария и поляризации. Акция проходит под лозунгами "Грузия прежде всего", "За мир".
"Основная цель акции в том, что в мире происходят сложные процессы и нас хотят вовлечь в этот процесс. Это будет очень опасно для нас. Мы хотим мира, а не войны. Они хотят, чтобы открылся второй фронт. Грузинский народ этого не допустит. Так называемая оппозиция всячески содействует этому… Те страны, которые должны были быть нашими друзьями, сегодня очень грубо вмешиваются в наши внутренние дела", - заявила во время выступления на акции одна из ее участниц Ия Метревели - мать Буты Робакидзе, который был застрелен полицейскими в 2004 году во время президентского срока Михаила Саакашвили.
Оппозиционные грузинские телекомпании сообщают, что проходящая акция пророссийская и что присутствующие выступают за урегулирование отношений с Россией.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждая Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованием присоединиться к санкциям и "открыть второй фронт", говорит, что руководствуется своими национальными интересами, поскольку у страны налажена торговля с РФ, туризм, договоры по энергоносителям. По мнению Лаврова, Грузию "тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам".