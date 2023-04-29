Брачный сезон начался у обитателей Московского зоопарка
В Московском зоопарке и его питомнике у их обитателей начался брачный сезон
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыСемейство розовых фламинго в Московском зоопарке
Семейство розовых фламинго в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Московском зоопарке у его обитателей начался брачный сезон, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Московском зоопарке начался брачный сезон... Повсюду пробивается зелень, воздух становится теплее, а у животных появляется романтическое настроение. Одни обитатели зоосада уже давно создали пару и теперь проводят больше времени вместе. Другие только пытаются найти и покорить партнера, чтобы потом обзавестись долгожданным потомством. Многие пары, которые готовятся стать родителями, живут не на городской территории Московского зоопарка, а в его зоопитомнике — в центре воспроизводства редких видов животных в Подмосковье, вдали от внимания многочисленных посетителей", - говорится на сайте.
Также уточняется, что большие панды Жуи и Диндин, которые познакомились еще до приезда из Китая в Москву в 2019 году — в питомнике Чэнду, с приходом весны заметно оживились. Панды живут по соседству, так как это дает им возможность постоянно ощущать запах друг друга. Для животных это очень важно, ведь они образуют пару, ориентируясь именно на привлекательный запах партнера.
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"Добиться регулярного размножения больших панд стремятся зоологические организации всего мира. Этим летом Жуи исполнится семь лет, а Диндин — шесть. По мнению специалистов, в таком возрасте животные уже готовы к тому, чтобы стать родителями", - говорится на сайте.
Кроме того, по мнению сотрудников зоопарка, есть вероятность, что амурские тигры Тихон и Шива снова станут родителями.