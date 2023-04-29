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Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье

Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 29.04.2023

Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье

Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую разведгруппу в районе Марфополя (Пологовский район Запорожской области), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T05:08

2023-04-29T05:08

2023-04-29T05:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую разведгруппу в районе Марфополя (Пологовский район Запорожской области), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "На запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано три боевика … В районе населенного пункта Чаривное сорван подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожены грузовой автомобиль и три боевика", - сказал он. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и семь боевиков в районе населенного пункта Малая Токмачка (Ореховский район Запорожской области).

запорожская область

россия

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запорожская область, россия, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины