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Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье
Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 29.04.2023
Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье
Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую разведгруппу в районе Марфополя (Пологовский район Запорожской области), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:08
2023-04-29T05:08
2023-04-29T05:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую разведгруппу в районе Марфополя (Пологовский район Запорожской области), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "На запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано три боевика … В районе населенного пункта Чаривное сорван подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожены грузовой автомобиль и три боевика", - сказал он. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и семь боевиков в районе населенного пункта Малая Токмачка (Ореховский район Запорожской области).
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запорожская область, россия, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье
Минобороны: российские войска ликвидировали украинскую разведгруппу в Запорожской области