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Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/zaporozhe-1868646188.html
Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье
Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 29.04.2023
Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье
Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую разведгруппу в районе Марфополя (Пологовский район Запорожской области), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:08
2023-04-29T05:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую разведгруппу в районе Марфополя (Пологовский район Запорожской области), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "На запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано три боевика … В районе населенного пункта Чаривное сорван подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожены грузовой автомобиль и три боевика", - сказал он. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и семь боевиков в районе населенного пункта Малая Токмачка (Ореховский район Запорожской области).
запорожская область
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запорожская область, россия, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Российские войска ликвидировали разведгруппу ВСУ на Запорожье

Минобороны: российские войска ликвидировали украинскую разведгруппу в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ликвидировали украинскую разведгруппу в районе Марфополя (Пологовский район Запорожской области), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"На запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано три боевика … В районе населенного пункта Чаривное сорван подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожены грузовой автомобиль и три боевика", - сказал он.
Кроме того, российские артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и семь боевиков в районе населенного пункта Малая Токмачка (Ореховский район Запорожской области).
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
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