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Число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух человек
Число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух человек - РИА Новости, 29.04.2023
Число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух человек
Число погибших в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:30
2023-04-29T19:30
2023-04-29T19:30
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "За сегодняшний день, в результате обстрела города Ясиноватая, пострадали четыре местных жителя. Двое из них погибли (женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения). Двое мужчин (1966 года рождения и 1970 года рождения) получили ранения. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко. Мэр Ясиноватой ранее сообщал об одном погибшем в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. О типе РСЗО пока не сообщается. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух человек
Мэр Шевченко: число погибших при обстреле Ясиноватой возросло до двух человек