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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/yasinovataya-1868692841.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 12.45 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:18
2023-04-29T13:18
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ясиноватая
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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