Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.45 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.