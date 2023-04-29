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Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.04.2023
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17:45 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/voyska-1868738341.html
Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке
Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.04.2023
Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке
Президент Ирана Эбрахим Раиси провел в субботу переговоры со своим иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом, стороны обсудили двухсторонние торговые, а также... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:45
2023-04-29T17:45
в мире
иран
ближний восток
ирак
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси провел в субботу переговоры со своим иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом, стороны обсудили двухсторонние торговые, а также энергетические проблемы, передает агентство IRNA. Как отмечает агентство, главы республик в ходе совместного заявления подчеркнули, что отношения между Тегераном и Багдадом носят "стратегический характер", в частности, президент Ирана указал на деструктивный фактор присутствия войск западных государств в регионе Ближнего Востока. Иранский президент также заявил о росте торгового оборота с Ираком. "Уровень торгового оборота между нами вырос до более 10 миллиардов долларов", - приводит агентство слова Раиси. Помимо этого, он также отметил необходимость дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере энергетики и водных ресурсов. В завершение совместной пресс-конференции Абдель Латиф Рашид также указал на продолжение Ираном и Ираком совместной борьбы с контрабандой наркотиков.
https://ria.ru/20230428/styd-1868483566.html
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в мире, иран, ближний восток, ирак
В мире, Иран, Ближний Восток, Ирак
Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке

Президент Ирана Раиси: присутствие войск Запада на Ближнем Востоке является деструктивным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси провел в субботу переговоры со своим иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом, стороны обсудили двухсторонние торговые, а также энергетические проблемы, передает агентство IRNA.
Как отмечает агентство, главы республик в ходе совместного заявления подчеркнули, что отношения между Тегераном и Багдадом носят "стратегический характер", в частности, президент Ирана указал на деструктивный фактор присутствия войск западных государств в регионе Ближнего Востока.
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Иранский президент также заявил о росте торгового оборота с Ираком.
"Уровень торгового оборота между нами вырос до более 10 миллиардов долларов", - приводит агентство слова Раиси.
Помимо этого, он также отметил необходимость дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере энергетики и водных ресурсов.
В завершение совместной пресс-конференции Абдель Латиф Рашид также указал на продолжение Ираном и Ираком совместной борьбы с контрабандой наркотиков.
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