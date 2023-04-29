https://ria.ru/20230429/voyska-1868738341.html

Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке

Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.04.2023

Президент Ирана раскритиковал присутствие войск Запада на Ближнем Востоке

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел в субботу переговоры со своим иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом, стороны обсудили двухсторонние торговые, а также... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:45

2023-04-29T17:45

2023-04-29T17:45

в мире

иран

ближний восток

ирак

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси провел в субботу переговоры со своим иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом, стороны обсудили двухсторонние торговые, а также энергетические проблемы, передает агентство IRNA. Как отмечает агентство, главы республик в ходе совместного заявления подчеркнули, что отношения между Тегераном и Багдадом носят "стратегический характер", в частности, президент Ирана указал на деструктивный фактор присутствия войск западных государств в регионе Ближнего Востока. Иранский президент также заявил о росте торгового оборота с Ираком. "Уровень торгового оборота между нами вырос до более 10 миллиардов долларов", - приводит агентство слова Раиси. Помимо этого, он также отметил необходимость дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере энергетики и водных ресурсов. В завершение совместной пресс-конференции Абдель Латиф Рашид также указал на продолжение Ираном и Ираком совместной борьбы с контрабандой наркотиков.

https://ria.ru/20230428/styd-1868483566.html

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в мире, иран, ближний восток, ирак