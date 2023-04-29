https://ria.ru/20230429/veyp-1868779267.html
В Минздраве поддержали закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
В Минздраве поддержали закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 29.04.2023
В Минздраве поддержали закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним закон является правильной и своевременной мерой, так как вейпы вернули моду на курение среди молодежи, заявила... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:03
2023-04-29T22:03
2023-04-29T22:03
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним закон является правильной и своевременной мерой, так как вейпы вернули моду на курение среди молодежи, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. "Закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним — правильная и очень своевременная мера. Он очень нужен для охраны здоровья подрастающего поколения и всех граждан от никотинсодержащей продукции (НСП), аэрозолей НСП и последствий их потребления",- сказала Гамбарян журналистам. Она отметила, что распространённость потребления вейпов в России лавинообразно растет, и в первую очередь, среди подростков и молодежи, а вместе с ней растет связанный с потреблением этой продукции ущерб их здоровью. "Вейпы уже вернули моду на курение среди подрастающего поколения, которое выбирало здоровый образ жизни. И если не остановить их дальнейшее распространение, в первую очередь, среди подростков и молодежи, то мы очень скоро получим еще одно зависимое от никотина и табака и больное поколение. Фактов и доказательств тому предостаточно",- подчеркнула Гамбарян. По ее словам, уже доказано, что кроме стойкой никотиновой зависимости эта продукция способна вызвать те же болезни, что и курение: инфаркты, инсульты, импотенцию, бронхиты, пневмонию. Следующим этапом должна стать проработка и принятие закона о полном запрете всей никотиносодержащей продукции, включая продукты нагревания табака, добавила Гамбарян.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В Минздраве поддержали закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Эксперт Минздрава Гамбарян назвала закон о запрете продажи вейпов своевременной мерой
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним закон является правильной и своевременной мерой, так как вейпы вернули моду на курение среди молодежи, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.
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"Закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним — правильная и очень своевременная мера. Он очень нужен для охраны здоровья подрастающего поколения и всех граждан от никотинсодержащей продукции (НСП), аэрозолей НСП и последствий их потребления",- сказала Гамбарян журналистам.
Она отметила, что распространённость потребления вейпов в России лавинообразно растет, и в первую очередь, среди подростков и молодежи, а вместе с ней растет связанный с потреблением этой продукции ущерб их здоровью.
"Вейпы уже вернули моду на курение среди подрастающего поколения, которое выбирало здоровый образ жизни. И если не остановить их дальнейшее распространение, в первую очередь, среди подростков и молодежи, то мы очень скоро получим еще одно зависимое от никотина и табака и больное поколение. Фактов и доказательств тому предостаточно",- подчеркнула Гамбарян.
По ее словам, уже доказано, что кроме стойкой никотиновой зависимости эта продукция способна вызвать те же болезни, что и курение: инфаркты, инсульты, импотенцию, бронхиты, пневмонию.
Следующим этапом должна стать проработка и принятие закона о полном запрете всей никотиносодержащей продукции, включая продукты нагревания табака, добавила Гамбарян.
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