https://ria.ru/20230429/velikobritaniya-1868782217.html
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина - РИА Новости, 29.04.2023
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина
Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:39
2023-04-29T22:39
2023-04-29T22:39
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россия
великобритания
северное море
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес."Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, <…> в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну", — сказал эксперт.Такая атака приведет к перебоям в работе интернета. Предприятия, больницы и университеты не смогут работать. Банки не смогут обрабатывать денежные переводы, резюмировал он.По словам спикера, в настоящее время функционирование страны зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований.
https://ria.ru/20230416/britaniya-1865652333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, северное море
В мире, Россия, Великобритания, Северное море
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина
Daily Express: британцы испугались "российской атаки" на подводные кабели