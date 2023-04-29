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СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина - РИА Новости, 29.04.2023
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22:39 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/velikobritaniya-1868782217.html
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина - РИА Новости, 29.04.2023
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина
Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:39
2023-04-29T22:39
в мире
россия
великобритания
северное море
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес."Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, &lt;…&gt; в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну", — сказал эксперт.Такая атака приведет к перебоям в работе интернета. Предприятия, больницы и университеты не смогут работать. Банки не смогут обрабатывать денежные переводы, резюмировал он.По словам спикера, в настоящее время функционирование страны зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований.
https://ria.ru/20230416/britaniya-1865652333.html
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в мире, россия, великобритания, северное море
В мире, Россия, Великобритания, Северное море
СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина

Daily Express: британцы испугались "российской атаки" на подводные кабели

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.
"Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, <…> в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну", — сказал эксперт.
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Такая атака приведет к перебоям в работе интернета. Предприятия, больницы и университеты не смогут работать. Банки не смогут обрабатывать денежные переводы, резюмировал он.
По словам спикера, в настоящее время функционирование страны зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований.
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