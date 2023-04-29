https://ria.ru/20230429/velikobritaniya-1868782217.html

СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина

СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина - РИА Новости, 29.04.2023

СМИ: в Британии испугались способного парализовать страну маневра Путина

Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T22:39

2023-04-29T22:39

2023-04-29T22:39

в мире

россия

великобритания

северное море

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес."Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, <…> в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну", — сказал эксперт.Такая атака приведет к перебоям в работе интернета. Предприятия, больницы и университеты не смогут работать. Банки не смогут обрабатывать денежные переводы, резюмировал он.По словам спикера, в настоящее время функционирование страны зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах России организовать диверсии на европейских энергетических объектах не имеют оснований.

https://ria.ru/20230416/britaniya-1865652333.html

https://ria.ru/20230325/velikobritaniya-1860598215.html

россия

великобритания

северное море

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, великобритания, северное море