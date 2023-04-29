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Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА)

Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) - РИА Новости, 29.04.2023

Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА)

История ЦСКА началась в феврале 1923 года, когда при Центральном управлении военной подготовки трудящихся на базе ''Общества любителей лыжного спорта'' (ОЛЛС)... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T01:11

2023-04-29T01:11

2023-04-29T01:11

справки

россия

цска

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История ЦСКА началась в феврале 1923 года, когда при Центральном управлении военной подготовки трудящихся на базе ''Общества любителей лыжного спорта'' (ОЛЛС) была создана первая центральная спортивная организация Красной Армии. Новая организация получила название – ''Опытно-показательная военно-спортивная площадка Всевобуча'' (ОППВ).29 апреля 1923 года в рамках первенства столицы на стадионе в Сокольниках состоялся футбольный матч, на котором москвичи впервые увидели команду с неизвестной им до того спортивной эмблемой – ОППВ. Свой первый матч, в котором армейцы проиграли команде "Рускабеля" со счетом 1:3, футболисты ОППВ провели в темно-синих майках и белых трусах – эти цвета армейская футбольная команда сохраняла вплоть до 1939 года, когда была принята привычная сегодня красно-синяя расцветка. Спустя 40 лет, 23 июля 1963 года был издан приказ министра обороны СССР, который утвердил дату 29 апреля 1923 года днем рождения Центрального спортивного клуба Армии. ОППВ располагалась в Сокольническом парке Москвы. Силами добровольных помощников базу в центре парка, огородили, отремонтировали и расширили трибуны стадиона, подготовили беговую дорожку длинной 350 метров, привели в порядок секторы для метания и прыжков, несколько игровых площадок. Недалеко от центрального входа в парк появилась лыжная база.На базе ОППВ развивали ценные в военно-прикладном отношении виды спорта: легкую и тяжелую атлетику, футбол, баскетбол, гимнастику, бокс, стрелковый и лыжный спорт, хоккей с мячом. В феврале 1928 года в честь десятой годовщины Рабоче-крестьянской Красной Армии был открыт Центральный Дом Красной Армии (ЦДКА) имени Михаила Фрунзе, куда 8 февраля вошла ОППВ со всеми базами и командами как отдел физической культуры и спорта. С этого момента все военные спортсмены стали выступать с эмблемой ЦДКА. На базе ЦДКА были созданы сборные команды по видам спорта.С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945) армейские атлеты первыми сменили спортивные снаряды на боевое оружие. Ударные лыжные батальоны, группы подрывников и разведчиков воевали на передовой линии фронта и в тылу врага. Те, кто остался в ЦДКА, переключились на работу в пунктах Всевобуча: занимались военно-физической подготовкой резерва действующей армии, готовили инструкторов рукопашного боя, лыжного дела, а также специальных лыжных частей Красной Армии, разведывательных и других подразделений. В 1946 году Красная Армия была переименована в Советскую армию, и ЦДКА стал назывался Центральным домом Советской Армии.В конце 1940-х годов отдел физической культуры и спорта ЦДСА превратился в один из крупнейших спортивных центров страны.За короткий срок были переоборудованы и расширены спортивные сооружения в парке ЦДСА, стадион и лыжная база в Сокольниках, открыты новые учебно-физкультурные кабинеты, приобретены лучшие образцы спортивного инвентаря. В спортивные коллективы ЦДСА вернулись известные армейские тренеры и спортсмены, набирали силу игровые команды: футбольная, хоккейная, волейбольная, баскетбольная, по водному поло.Футболисты ЦДСА впервые удостоились золотых медалей чемпиона СССР в 1946 году и несколько лет сохраняли высокий титул. В 1946 году при ЦДСА была создана команда по хоккею с шайбой. В 1952 году спортсмены-армейцы дебютировали на Олимпийских играх в Хельсинки (Финляндия). Первыми олимпийскими чемпионами среди армейцев стали Шазам Сафин – в греко-римской борьбе, Нина Ромашкова (Пономарева) – в метании диска, Анатолий Богданов – в стрельбе из винтовки, Трофим Ломакин – в тяжелой атлетике. Гимнасты Дмитрий Леонкин, Михаил Перльман и Иосиф Бердиев стали чемпионами в командном первенстве. В октябре 1953 года приказом министра обороны СССР был создан Центральный спортивный клуб Министерства обороны СССР, который объединил спортивные базы ЦДКА и ВВС Московского Военного Округа. В 1960 году Центральный спортивный клуб Министерства обороны был переименован в Центральный Спортивный Клуб Армии (ЦСКА). Сегодня в ЦСКА состоят спортсмены из более чем 100 городов России. Развивается более 60 видов спорта. ЦСКА имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Смоленске, Самаре, Ростове-на-Дону, Севастополе и в Хабаровске. В ЦСКА и его филиалах функционируют 33 спортивные детско-юношеские школы.За время существования ЦСКА армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч спортсменов. Отечественный спорт прославили шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой России Любовь Егорова; пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой России Лариса Лазутина; четырехкратные чемпионы Олимпийских игр Николай Зимятов (лыжные гонки), Виктор Кровопусков, Виктор Сидяк, Станислав Поздняков (все трое – фехтование), Евгений Гришин (конькобежный спорт) Владимир Сальников и Александр Попов (оба – плавание). Трижды олимпийское золото выигрывали Вячеслав Иванов (академическая гребля), Владимир Назлымов (фехтование), хоккеисты Владислав Третьяк, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов и Андрей Хомутов, фигуристка Ирина Роднина, саблист Владимир Назлымов, гимнаст Дмитрий Билозерчев, лыжница Елена Вяльбе. В ЦСКА работали такие прославленные тренеры как Александр Гомельский (баскетбол), Юрий Чесноков (волейбол), Виталий Аркадьев (фехтование), Станислав Жук (фигурное катание), Борис Аркадьев (футбол), Анатолий Тарасов (хоккей), Виктор Тихонов (хоккей) и многие другие. Спортсмены ЦСКА завоевали 442 золотые олимпийские медали. На чемпионатах мира армейцы стали обладателями 1736 золотых медалей, 15 468 армейцев выиграли чемпионаты СССР и России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, цска