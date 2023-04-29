https://ria.ru/20230429/tekhnologii-1868730458.html
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций - РИА Новости, 29.04.2023
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций
Политические элиты в США и Европе используют информационно-коммуникационные технологии для агитации, провокаций, пропаганды, заявила в субботу официальный... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:04
2023-04-29T17:04
2023-04-29T17:04
европа
сша
россия
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Политические элиты в США и Европе используют информационно-коммуникационные технологии для агитации, провокаций, пропаганды, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20230419/voyna-1866300284.html
европа
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, россия, мария захарова, в мире
Европа, США, Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для агитации и провокаций