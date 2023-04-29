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Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций - РИА Новости, 29.04.2023
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17:04 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/tekhnologii-1868730458.html
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций - РИА Новости, 29.04.2023
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций
Политические элиты в США и Европе используют информационно-коммуникационные технологии для агитации, провокаций, пропаганды, заявила в субботу официальный... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:04
2023-04-29T17:04
европа
сша
россия
мария захарова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Политические элиты в США и Европе используют информационно-коммуникационные технологии для агитации, провокаций, пропаганды, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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европа, сша, россия, мария захарова, в мире
Европа, США, Россия, Мария Захарова, В мире
Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций

Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для агитации и провокаций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Политические элиты в США и Европе используют информационно-коммуникационные технологии для агитации, провокаций, пропаганды, заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Политические элиты в США и Европе используют информационно-коммуникационные технологии не в благородных целях донесения объективной информации до широких кругов населения, но для агитации, провокаций, пропаганды, а подчас и индоктринирования. Причем – абсолютно не считаясь с нормами и традициями различных стран и обществ", - сказала Захарова в видеообращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Кравцов заявил, что Россия побеждает в информационной войне с Западом
19 апреля, 13:00
 
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