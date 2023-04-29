Захарова: CША и Европа используют информационные технологии для провокаций

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"Политические элиты в США и Европе используют информационно-коммуникационные технологии не в благородных целях донесения объективной информации до широких кругов населения, но для агитации, провокаций, пропаганды, а подчас и индоктринирования. Причем – абсолютно не считаясь с нормами и традициями различных стран и обществ", - сказала Захарова в видеообращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.