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В Татарстане запускают новые круизы по Волге и авиарейсы в Сочи и на Алтай
В Татарстане запускают новые круизы по Волге и авиарейсы в Сочи и на Алтай - РИА Новости, 29.04.2023
В Татарстане запускают новые круизы по Волге и авиарейсы в Сочи и на Алтай
В Татарстане по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" запускают новые круизы по Волге, а также авиарейсы в Сочи, Москву и на Алтай, сообщает... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:08
2023-04-29T12:08
2023-04-29T12:08
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. В Татарстане по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" запускают новые круизы по Волге, а также авиарейсы в Сочи, Москву и на Алтай, сообщает республиканский Госкомитет по туризму.В частности, летом из столицы Татарстана можно будет прокатиться на на пассажирских судах на подводных крыльях "Валдай" до Чебоксар и обратно.Новые авиарейсы свяжут Казань и Горно-Алтайск, они будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 3 часа 25 минут.Кроме того, с 1 июня ежесуточно будет выполняться до девяти рейсов из Казани в Москву и до трех рейсов - в Санкт-Петербург. Общая частота полетов между Казанью и Москвой вырастет с 42 до 63. Также летом жителям Татарстана предложат прямые рейсы из Казани к популярным местам отдыха: в Сочи (ежесуточно, а с июля по начало сентября до двух ежедневных рейсов), Минеральные Воды (до трех рейсов в неделю) и Анталью (ежесуточно), добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика татарстан (татарстан), новости - туризм
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Новости - Туризм
КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. В Татарстане по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" запускают новые круизы по Волге, а также авиарейсы в Сочи, Москву и на Алтай, сообщает республиканский Госкомитет по туризму.
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"В новый туристический сезон-2023 из Казани стартует большое количество круизов по Волге под брендом "Великий Волжский путь". Старт уже 7 мая из Казани. Кроме того, стартуют прямые регулярные рейсы из Татарстана в Республику Алтай", - говорится в сообщении.
В частности, летом из столицы Татарстана можно будет прокатиться на на пассажирских судах на подводных крыльях "Валдай" до Чебоксар и обратно.
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"С июня возобновится межрегиональная речная перевозка на "Валдаях" между Казанью и Чебоксарами. В прошлом году это направление пользовалось спросом, загрузка составляла 100%", — пояснил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.
Новые авиарейсы свяжут Казань и Горно-Алтайск, они будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 3 часа 25 минут.
Кроме того, с 1 июня ежесуточно будет выполняться до девяти рейсов из Казани в Москву и до трех рейсов - в Санкт-Петербург. Общая частота полетов между Казанью и Москвой вырастет с 42 до 63. Также летом жителям Татарстана предложат прямые рейсы из Казани к популярным местам отдыха: в Сочи (ежесуточно, а с июля по начало сентября до двух ежедневных рейсов), Минеральные Воды (до трех рейсов в неделю) и Анталью (ежесуточно), добавили в ведомстве.