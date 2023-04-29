https://ria.ru/20230429/tatarstan-1868683132.html

В Татарстане запускают новые круизы по Волге и авиарейсы в Сочи и на Алтай

В Татарстане запускают новые круизы по Волге и авиарейсы в Сочи и на Алтай - РИА Новости, 29.04.2023

В Татарстане запускают новые круизы по Волге и авиарейсы в Сочи и на Алтай

В Татарстане по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" запускают новые круизы по Волге, а также авиарейсы в Сочи, Москву и на Алтай, сообщает... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:08

2023-04-29T12:08

2023-04-29T12:08

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. В Татарстане по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" запускают новые круизы по Волге, а также авиарейсы в Сочи, Москву и на Алтай, сообщает республиканский Госкомитет по туризму.В частности, летом из столицы Татарстана можно будет прокатиться на на пассажирских судах на подводных крыльях "Валдай" до Чебоксар и обратно.Новые авиарейсы свяжут Казань и Горно-Алтайск, они будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 3 часа 25 минут.Кроме того, с 1 июня ежесуточно будет выполняться до девяти рейсов из Казани в Москву и до трех рейсов - в Санкт-Петербург. Общая частота полетов между Казанью и Москвой вырастет с 42 до 63. Также летом жителям Татарстана предложат прямые рейсы из Казани к популярным местам отдыха: в Сочи (ежесуточно, а с июля по начало сентября до двух ежедневных рейсов), Минеральные Воды (до трех рейсов в неделю) и Анталью (ежесуточно), добавили в ведомстве.

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), новости - туризм