https://ria.ru/20230429/tantsy-1868058392.html

Международный день танца

Международный день танца - РИА Новости, 29.04.2023

Международный день танца

Международный день танца (International Dance Day) отмечается ежегодно 29 апреля с 1982 года по инициативе Комитета танца Международного института театра (МИТ)... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T01:47

2023-04-29T01:47

2023-04-29T01:47

справки

в мире

международный день танца

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Международный день танца (International Dance Day) отмечается ежегодно 29 апреля с 1982 года по инициативе Комитета танца Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО.В этот день, 29 апреля 1727 года в Париже родился основоположник современного балета Жан-Жорж Новерр (1727-1810). Ученик известного французского хореографа и педагога Луи Дюпре, Новерр дебютировал в качестве танцовщика в 1743 году и работал в разных театрах Франции, в 1755-1757 годах – в Лондоне. Новерр пришел к мысли о создании танцевального спектакля, независимого от оперы, в состав которой ранее входил балет.Хореограф поставил свыше 80 балетов. Среди наиболее значительных его постановок – "Медея и Язон" (1763), "Адель де Понтье" (1773), "Апеллес и Кампаспа" (1774), "Горации и Куриации" (1775), "Ифигения в Авлиде" (1793). Новерр известен как автор теоретического сочинения "Письма о танце и балетах" (1759). Им были обоснованы принципы драматического балета, базирующегося на литературном сюжете и воплощенного средствами пантомимы и танца. Реформы Новерра оказали решающее влияние на дальнейшее развитие мирового балета, а некоторые его идеи не потеряли значения и в настоящее время: главные из них – требование взаимодействия всех компонентов балетного спектакля, логического развития действия и характеристик действующих лиц.Ежегодно в Международный день танца известный хореограф или танцовщик обращается к мировой общественности с посланием. Его автор выбирается Комитетом танца МИТ и его Исполнительным советом. Послание переводится на многие языки и распространяется по всему миру. Его цель – прославлять танец, наслаждаться универсальностью этого вида искусства, преодолевая политические, культурные и этнические барьеры и объединяя людей языком танца. В 1982 году с первым посланием к миру обратился артист балета, хореограф и педагог Хенрик Неубауэр (Югославия). Среди авторов обращений в разные годы также были известный советский и российский хореограф Юрий Григорович (1984), знаменитая российская балерина Майя Плисецкая (1996), французский танцовщик, хореограф и режиссер Морис Бежар (1997), король Камбоджи Нородом Сиамони (2006), бывший профессиональный танцор и балетмейстер. В 2018 году в связи с 70-летием Международного института театра исполнительный совет МИТ выбрал сразу пять авторов обращений – по одному от пяти регионов ЮНЕСКО: Африка, Америка, арабские страны, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. Африку представлял хореограф и танцовщик Салиа Сану (Буркина-Фасо), арабские страны – танцовщица, хореограф, писатель и телеведущая Джорджет Джербара (Ливан), Азиатско-Тихоокеанский регион – хореограф и режиссер Вилли Цao (Гонконг, Китай), Европу – хореограф, художественный руководитель танцевальной труппы Batsheva Dance Company Охад Нахарин (Израиль), Америку – хореограф Марианела Боан (Куба).В 2023 году автором послания выбрана танцовщица и хореограф Ян Липин (Китай).24-30 апреля 2023 года в Шанхае (Китай) в различных форматах и танцевальных сообществах проходит главное празднование Международного дня танца. Мероприятие организовано совместно МИТ, Шанхайской театральной академией и Китайской танцевальной ассоциацией. Празднование включает конференцию, гала-вечер и мастер-классы по различным темам танца. Тема конференции: "Танец. Будущее: развитие традиций и расширение границ". На гала-вечере под названием "Диалог с природой, жизнью и миром" танцоры из Китая, Новой Зеландии и Южной Кореи представят свои работы. В России Международному дню танца по традиции посвящено вручение балетного приза – премии "Душа танца". Учрежденная в 1994 году журналом "Балет" вместе с Министерством культуры России, премия продолжает оставаться единственной ежегодной отечественной наградой в области современной хореографии. Ее вручают мастерам отечественной хореографии: артистам, хореографам, педагогам, композиторам, дирижерам, сценографам и журналистам, освещающим достижения в искусстве танца.За годы существования ее были удостоены Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев. Среди современных лауреатов такие звезды, как Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Наталья Осипова, Иван Васильев и многие другие.25 апреля 2023 года на сцене Московского Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась XXIX церемония награждения лауреатов приза "Душа танца" и гала-концерт. Лауреатами приза стали ведущая солистка балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана (Санкт- Петербург) Любовь Андреева, ведущий солист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского (Красноярск) Георгий Болсуновский, ведущий солист балета Государственного академического Большого театра России (Москва) Дмитрий Смилевски, солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко, главный балетмейстер Государственного академического Омского русского народного хора (Омск) Зуфар Толбеев, генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" (Махачкала) Джамбулат Магомедов и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, международный день танца