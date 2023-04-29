Рейтинг@Mail.ru
В США усомнились, что Байден переживет второй срок - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 29.04.2023 (обновлено: 10:08 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/srok-1868648221.html
В США усомнились, что Байден переживет второй срок
В США усомнились, что Байден переживет второй срок - РИА Новости, 29.04.2023
В США усомнились, что Байден переживет второй срок
Президент США Джо Байден вряд ли доживет до второго срока, заявила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью Fox News. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:17
2023-04-29T10:08
в мире
сша
южная каролина
джо байден
никки хейли
барак обама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868664327_86:79:2986:1710_1920x0_80_0_0_de3e07dbe373fd84ca01477e4e6cc302.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли доживет до второго срока, заявила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью Fox News.Обозреватели канала отметили, что президентство — крайне напряженная работа и что Байден может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Они добавили, что даже молодые президенты, такие как Барак Обама, "седеют из-за суровых условий должности".Во вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
https://ria.ru/20230429/kndr-1868640949.html
сша
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868664327_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_afb8e3bd21ef730b9abbc04e2e127c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина, джо байден, никки хейли, барак обама
В мире, США, Южная Каролина, Джо Байден, Никки Хейли, Барак Обама
В США усомнились, что Байден переживет второй срок

Кандидат в президенты США Хейли: Байден вряд ли переживет второй срок

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли доживет до второго срока, заявила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью Fox News.
«
"Нам всем понятно, и мы можем сказать по существу, что если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента Харрис, так как идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна", — высказалась политик.
Обозреватели канала отметили, что президентство — крайне напряженная работа и что Байден может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Они добавили, что даже молодые президенты, такие как Барак Обама, "седеют из-за суровых условий должности".
Во вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"
Вчера, 01:47
 
В миреСШАЮжная КаролинаДжо БайденНикки ХейлиБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала