https://ria.ru/20230429/srok-1868648221.html

В США усомнились, что Байден переживет второй срок

В США усомнились, что Байден переживет второй срок - РИА Новости, 29.04.2023

В США усомнились, что Байден переживет второй срок

Президент США Джо Байден вряд ли доживет до второго срока, заявила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью Fox News. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T06:17

2023-04-29T06:17

2023-04-29T10:08

в мире

сша

южная каролина

джо байден

никки хейли

барак обама

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли доживет до второго срока, заявила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью Fox News.Обозреватели канала отметили, что президентство — крайне напряженная работа и что Байден может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Они добавили, что даже молодые президенты, такие как Барак Обама, "седеют из-за суровых условий должности".Во вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.

https://ria.ru/20230429/kndr-1868640949.html

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в мире, сша, южная каролина, джо байден, никки хейли, барак обама