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В США усомнились, что Байден переживет второй срок
В США усомнились, что Байден переживет второй срок - РИА Новости, 29.04.2023
В США усомнились, что Байден переживет второй срок
Президент США Джо Байден вряд ли доживет до второго срока, заявила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью Fox News. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:17
2023-04-29T06:17
2023-04-29T10:08
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли доживет до второго срока, заявила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью Fox News.Обозреватели канала отметили, что президентство — крайне напряженная работа и что Байден может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Они добавили, что даже молодые президенты, такие как Барак Обама, "седеют из-за суровых условий должности".Во вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
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в мире, сша, южная каролина, джо байден, никки хейли, барак обама
В мире, США, Южная Каролина, Джо Байден, Никки Хейли, Барак Обама
В США усомнились, что Байден переживет второй срок
Кандидат в президенты США Хейли: Байден вряд ли переживет второй срок