https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868704821.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:08

2023-04-29T17:08

2023-04-29T19:11

инфографика

спецоперация

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части нанесли поражение противнику в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Вечером 28 апреля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута.Штурмовые отряды продолжают вести бои высокой интенсивности на западных окраинах Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывают поддержку с флангов.Параллельно ликвидированы 92 артиллерийских расчета, 126 районов скопления живой силы и техники, несколько складов боеприпасов. Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, перехватили 14 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 413 самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотник, 421 зенитный ракетный комплекс, 1095 реактивных систем залпового огня, 8904 танка и других бронемашин, 4688 орудий полевой артиллерии и 9843 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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