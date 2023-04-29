https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868703690.html

Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения

Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения - РИА Новости, 29.04.2023

Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения

Российские военные за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:29

2023-04-29T14:29

2023-04-29T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)