https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868703690.html
Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения - РИА Новости, 29.04.2023
Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:29
2023-04-29T14:29
2023-04-29T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 92 украинских артподразделения на огневых позициях