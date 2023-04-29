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Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва - РИА Новости, 29.04.2023
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16:20 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/sosva-1868721319.html
Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва
Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва - РИА Новости, 29.04.2023
Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва
Суд на Урале до 26 июня 2023 года арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва, он работал у предпринимателя на пилораме, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:20
2023-04-29T16:20
происшествия
свердловская область
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд на Урале до 26 июня 2023 года арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва, он работал у предпринимателя на пилораме, сообщается в Telegram-канале Свердловской прокуратуры. "Суд избрал в отношении лица, фактически выполняющего управленческие функции у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по обработке древесины на территории поселке Сосьва, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 26 июня 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй фигурант дела обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в повреждении имущества по неосторожности. Ранее уральский суд арестовал до 26 июня 2023 года специалиста по пожарной безопасности, фигуранта дела о пожаре в поселке Сосьва. Он обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в халатности. В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.
свердловская область
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Пострадавшие от пожаров населенные пункты Свердловской области. Видео МЧС РФ
МЧС показало населенные пункты Свердловской области, которые пострадали от пожаров
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происшествия, свердловская область, видео
Происшествия, Свердловская область
Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд на Урале до 26 июня 2023 года арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва, он работал у предпринимателя на пилораме, сообщается в Telegram-канале Свердловской прокуратуры.
2023-04-29T16:20
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва

Прокуратура: суд на Урале арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд на Урале до 26 июня 2023 года арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва, он работал у предпринимателя на пилораме, сообщается в Telegram-канале Свердловской прокуратуры.
"Суд избрал в отношении лица, фактически выполняющего управленческие функции у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по обработке древесины на территории поселке Сосьва, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 26 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что второй фигурант дела обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в повреждении имущества по неосторожности.
Ранее уральский суд арестовал до 26 июня 2023 года специалиста по пожарной безопасности, фигуранта дела о пожаре в поселке Сосьва. Он обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в халатности.
В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что к октябрю поселок будет восстановлен.
 
ПроисшествияСвердловская область
 
 
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