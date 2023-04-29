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Россия даст правовую оценку захвату школы при посольстве в Варшаве - РИА Новости, 29.04.2023
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20:33 29.04.2023 (обновлено: 20:42 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/shkola-1868768083.html
Россия даст правовую оценку захвату школы при посольстве в Варшаве
Россия даст правовую оценку захвату школы при посольстве в Варшаве - РИА Новости, 29.04.2023
Россия даст правовую оценку захвату школы при посольстве в Варшаве
Российские следователи дадут правовую оценку захвату здания школы при посольстве РФ в Варшаве, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:33
2023-04-29T20:42
россия
варшава
следственный комитет россии (ск рф)
польша
в мире
александр бастрыкин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку захвату здания школы при посольстве РФ в Варшаве, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, своими действиями польские власти нарушили Венскую конвенцию. Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти и полиция."Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", - говорится в сообщении.Ранее в субботу советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш сообщил РИА Новости, что все сотрудники, проживавшие на территории школы при посольстве России в Польше покинули здание. По его словам, "они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве", - отметил он.Всего на момент вторжения в здании школы находились 29 человек – сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети.В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без жесткой реакции РФ и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html
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россия, варшава, следственный комитет россии (ск рф), польша, в мире, александр бастрыкин
Россия, Варшава, Следственный комитет России (СК РФ), Польша, В мире, Александр Бастрыкин
Россия даст правовую оценку захвату школы при посольстве в Варшаве

Российские следователи дадут правовую оценку захвату школы при посольстве в Варшаве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку захвату здания школы при посольстве РФ в Варшаве, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, своими действиями польские власти нарушили Венскую конвенцию. Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти и полиция.
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"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш сообщил РИА Новости, что все сотрудники, проживавшие на территории школы при посольстве России в Польше покинули здание. По его словам, "они переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве", - отметил он.
Всего на момент вторжения в здании школы находились 29 человек – сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети.
В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без жесткой реакции РФ и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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РоссияВаршаваСледственный комитет России (СК РФ)ПольшаВ миреАлександр Бастрыкин
 
 
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