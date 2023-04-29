https://ria.ru/20230429/shkola-1868722189.html

Сотрудники школы при посольстве в Польше начали покидать здание

Сотрудники школы при посольстве в Польше начали покидать здание - РИА Новости, 29.04.2023

Сотрудники школы при посольстве в Польше начали покидать здание

Сотрудники школы при посольстве России в Польше покидают здание, в которое в субботу утром ворвались варшавские власти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:23

2023-04-29T16:23

2023-04-29T16:59

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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники школы при посольстве России в Польше покидают здание, в которое в субботу утром ворвались варшавские власти, передает корреспондент РИА Новости.Всего на момент вторжения в здании школы находились 29 человек – сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети. Всем им польские власти велели покинуть здание до 18.00 (19.00 мск).Загрузив вещи в грузовик, сотрудники школы покидают здание под марш "Прощание славянки" и песню "Катюша". В школе остаются польские судебные исполнители, которые продолжают опись помещений и имущества.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без жесткой реакции РФ и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230429/polsha-1868699426.html

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Сотрудники школы при посольстве РФ покидают здание. Кадры из Варшавы Сотрудники школы при посольстве РФ покидают здание. Кадры из Варшавы 2023-04-29T16:23 true PT0M27S

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в мире, россия, польша