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Сотрудники посольской школы в Польше грузят вещи под "Прощание славянки"
Сотрудники посольской школы в Польше грузят вещи под "Прощание славянки" - РИА Новости, 29.04.2023
Сотрудники посольской школы в Польше грузят вещи под "Прощание славянки"
Сотрудники школы при посольстве России в Польше грузят вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:17
2023-04-29T14:17
2023-04-29T14:44
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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники школы при посольстве России в Польше грузят вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Сотрудники школы в настоящее время готовятся покинуть здание. На территорию школы пропустили грузовик с дипномерами российского посольства. Учителя грузят в него вещи под звуки марша "Прощание славянки". Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
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в мире, польша, россия, варшава
В мире, Польша, Россия, Варшава
Сотрудники посольской школы в Польше грузят вещи под "Прощание славянки"
Сотрудники школы при посольстве в Польше грузят вещи в грузовик под "Прощание славянки"
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники школы при посольстве России в Польше грузят вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в Варшаве
местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России
в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
Сотрудники школы в настоящее время готовятся покинуть здание. На территорию школы пропустили грузовик с дипномерами российского посольства. Учителя грузят в него вещи под звуки марша "Прощание славянки".
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол