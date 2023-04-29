https://ria.ru/20230429/shkola-1868701134.html

Сотрудники посольской школы в Польше грузят вещи под "Прощание славянки"

Сотрудники посольской школы в Польше грузят вещи под "Прощание славянки" - РИА Новости, 29.04.2023

Сотрудники посольской школы в Польше грузят вещи под "Прощание славянки"

Сотрудники школы при посольстве России в Польше грузят вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:17

2023-04-29T14:17

2023-04-29T14:44

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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники школы при посольстве России в Польше грузят вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", передает корреспондент РИА Новости. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Сотрудники школы в настоящее время готовятся покинуть здание. На территорию школы пропустили грузовик с дипномерами российского посольства. Учителя грузят в него вещи под звуки марша "Прощание славянки". Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.

https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html

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в мире, польша, россия, варшава