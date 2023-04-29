https://ria.ru/20230429/shkola-1868681311.html

Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши

Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши - РИА Новости, 29.04.2023

Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши

Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:54

2023-04-29T11:54

2023-04-29T12:45

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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Утром к зданию школы на улице Келецкой прибыли представители мэрии в сопровождении полиции, а также и российские дипломаты. Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

https://ria.ru/20230427/polsha-1868075699.html

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в мире, россия, польша, варшава