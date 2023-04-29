Рейтинг@Mail.ru
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 29.04.2023 (обновлено: 12:45 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/shkola-1868681311.html
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши - РИА Новости, 29.04.2023
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши
Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:54
2023-04-29T12:45
в мире
россия
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_25:0:736:400_1920x0_80_0_0_81367056d1664deed38df420db466471.jpg
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Утром к зданию школы на улице Келецкой прибыли представители мэрии в сопровождении полиции, а также и российские дипломаты. Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.
https://ria.ru/20230427/polsha-1868075699.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_114:0:647:400_1920x0_80_0_0_db72e47bca00dc673a8d2f22ffb8b11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, варшава
В мире, Россия, Польша, Варшава
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши

Посол России Андреев прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти и полиция Польши

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Утром к зданию школы на улице Келецкой прибыли представители мэрии в сопровождении полиции, а также и российские дипломаты. Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом
27 апреля, 11:54
 
В миреРоссияПольшаВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала