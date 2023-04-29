https://ria.ru/20230429/shkola-1868681311.html
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши - РИА Новости, 29.04.2023
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши
Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:54
2023-04-29T11:54
2023-04-29T12:45
в мире
россия
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_25:0:736:400_1920x0_80_0_0_81367056d1664deed38df420db466471.jpg
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Посол РФ в Польше прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Утром к зданию школы на улице Келецкой прибыли представители мэрии в сопровождении полиции, а также и российские дипломаты. Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.
https://ria.ru/20230427/polsha-1868075699.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_114:0:647:400_1920x0_80_0_0_db72e47bca00dc673a8d2f22ffb8b11a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, варшава
В мире, Россия, Польша, Варшава
Посол России прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти Польши
Посол России Андреев прибыл к зданию школы, куда утром ворвались власти и полиция Польши