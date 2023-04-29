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В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 29.04.2023
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17:28 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868733594.html
В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе
В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 29.04.2023
В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе
Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано, сообщает департамент природных ресурсов и... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:28
2023-04-29T17:28
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано, сообщает департамент природных ресурсов и экологии города в Telegram-канале. Нефтебаза загорелась утром в субботу в результате атаки беспилотников. На данный момент пожар полностью ликвидирован. Всего проведено исследование проб атмосферного воздуха в восьми контрольных точках. Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха продолжается. Дополнительно замеры возьмут в вечернее время. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Севастополе утром в субботу. Непосредственно до самой базы смог долететь только один БПЛА, второй был сбит.
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Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе
В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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происшествия, севастополь, видео
Происшествия, Севастополь
В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано, сообщает департамент природных ресурсов и экологии города в Telegram-канале.
2023-04-29T17:28
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В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе

Власти Севастополя не выявили превышение ПДК в воздухе из-за пожара на нефтебазе

© РаZVожаев / TelegramНа месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
© РаZVожаев / Telegram
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано, сообщает департамент природных ресурсов и экологии города в Telegram-канале.
Нефтебаза загорелась утром в субботу в результате атаки беспилотников. На данный момент пожар полностью ликвидирован.
«
"По результатам исследований установлено, что в контрольных точках содержание загрязняющих веществ в пределах предельно допустимых концентраций, превышений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Всего проведено исследование проб атмосферного воздуха в восьми контрольных точках. Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха продолжается. Дополнительно замеры возьмут в вечернее время.
Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Севастополе утром в субботу. Непосредственно до самой базы смог долететь только один БПЛА, второй был сбит.
 
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