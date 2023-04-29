https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868733594.html

В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе

В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 29.04.2023

В Севастополе не зафиксировали превышение ПДК из-за пожара на нефтебазе

Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано, сообщает департамент природных ресурсов и... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:28

2023-04-29T17:28

2023-04-29T17:28

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Севастополе не зафиксировано, сообщает департамент природных ресурсов и экологии города в Telegram-канале. Нефтебаза загорелась утром в субботу в результате атаки беспилотников. На данный момент пожар полностью ликвидирован. Всего проведено исследование проб атмосферного воздуха в восьми контрольных точках. Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха продолжается. Дополнительно замеры возьмут в вечернее время. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Севастополе утром в субботу. Непосредственно до самой базы смог долететь только один БПЛА, второй был сбит.

севастополь

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры возгорания резервуара с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе В районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, по предварительным данным, из-за попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2023-04-29T17:28 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, видео