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Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки - РИА Новости, 29.04.2023
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01:22 29.04.2023
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Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки
Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки - РИА Новости, 29.04.2023
Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили расширение и продление продуктовой сделки,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:22
2023-04-29T01:22
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили расширение и продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека. Как отмечает, Гутерреш и Эрдоган также обсудили ситуацию в Судане. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
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турция, россия, украина, антониу гутерреш, оон, в мире
Турция, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки

Офис Генсека ООН: Гутерреш и президент Турции обсудили расширение продуктовой сделки

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили расширение и продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека.
«
"Генеральный секретарь и президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 28 апреля, провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями о том, как гарантировать улучшение, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", - говорится в заявлении.
Как отмечает, Гутерреш и Эрдоган также обсудили ситуацию в Судане.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
 
ТурцияРоссияУкраинаАнтониу ГутеррешООНВ мире
 
 
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