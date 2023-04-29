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Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки

Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки - РИА Новости, 29.04.2023

Гутерреш и Эрдоган обсудили расширение продуктовой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили расширение и продление продуктовой сделки,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T01:22

2023-04-29T01:22

2023-04-29T01:22

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ООН, 29 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили расширение и продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека. Как отмечает, Гутерреш и Эрдоган также обсудили ситуацию в Судане. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

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турция, россия, украина, антониу гутерреш, оон, в мире