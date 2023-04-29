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В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе - РИА Новости, 29.04.2023
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21:42 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/saratov-1868777114.html
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе - РИА Новости, 29.04.2023
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе
Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:42
2023-04-29T21:42
происшествия
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россия
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. По его словам, инцидент произошел в 19.50 (18.50 мск) по адресу: улица 1-й Станционный проезд, дом 9. Он уточнил, что реанимационная бригада городской станции скорой медицинской помощи доставила девочку в областную детскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20230429/sestry-1868746319.html
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происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе

В Саратове госпитализировали четырехлетнюю девочку после падения со второго этажа кафе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.
По его словам, инцидент произошел в 19.50 (18.50 мск) по адресу: улица 1-й Станционный проезд, дом 9.
«
"В городском парке в кафе "Ветерок" с высоты второго этажа выпал ребенок... четырех лет. Диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, состояние средней тяжести", - написал Костин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что реанимационная бригада городской станции скорой медицинской помощи доставила девочку в областную детскую клиническую больницу.
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