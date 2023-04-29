https://ria.ru/20230429/saratov-1868777114.html

В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе

В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе - РИА Новости, 29.04.2023

В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе

Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T21:42

2023-04-29T21:42

2023-04-29T21:42

происшествия

саратов

россия

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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. По его словам, инцидент произошел в 19.50 (18.50 мск) по адресу: улица 1-й Станционный проезд, дом 9. Он уточнил, что реанимационная бригада городской станции скорой медицинской помощи доставила девочку в областную детскую клиническую больницу.

https://ria.ru/20230429/sestry-1868746319.html

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происшествия, саратов, россия