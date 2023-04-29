https://ria.ru/20230429/saratov-1868777114.html
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе - РИА Новости, 29.04.2023
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе
Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:42
2023-04-29T21:42
2023-04-29T21:42
происшествия
саратов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_0:223:3058:1944_1920x0_80_0_0_6f8845182213051235050217ef158a80.jpg
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. По его словам, инцидент произошел в 19.50 (18.50 мск) по адресу: улица 1-й Станционный проезд, дом 9. Он уточнил, что реанимационная бригада городской станции скорой медицинской помощи доставила девочку в областную детскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20230429/sestry-1868746319.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове четырехлетняя девочка выпала со второго этажа кафе
В Саратове госпитализировали четырехлетнюю девочку после падения со второго этажа кафе