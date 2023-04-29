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Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане

Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане - РИА Новости, 29.04.2023

Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:12

2023-04-29T20:12

2023-04-29T20:14

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — РИА Новости. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik.В составе мониторинговой группы 45 наблюдателей, среди них – сенаторы, депутаты и эксперты.Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.

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узбекистан, белоруссия, снг