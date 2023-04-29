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Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане - РИА Новости, 29.04.2023
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20:12 29.04.2023 (обновлено: 20:14 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/referendum-1868764655.html
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане - РИА Новости, 29.04.2023
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:12
2023-04-29T20:14
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ТАШКЕНТ, 29 апр — РИА Новости. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik.В составе мониторинговой группы 45 наблюдателей, среди них – сенаторы, депутаты и эксперты.Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Узбекистан, Белоруссия, СНГ
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане

Наблюдатели отметили серьезную подготовку к проведению референдума в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание ЦИК Узбекистана
Здание ЦИК Узбекистана - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Здание ЦИК Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 29 апр — РИА Новости. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik.
В составе мониторинговой группы 45 наблюдателей, среди них – сенаторы, депутаты и эксперты.
«
"Мы отмечаем высокую организованность и серьёзную подготовку к проведению референдума", - заявил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, сенатор парламента Беларуси Сергей Рачков.
Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.
 
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