https://ria.ru/20230429/referendum-1868764655.html
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане - РИА Новости, 29.04.2023
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:12
2023-04-29T20:12
2023-04-29T20:14
парламентское собрание союза беларуси и россии
узбекистан
белоруссия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868764223_0:117:1198:791_1920x0_80_0_0_ec1e9df02bbaad29dfb48c18995ed4d4.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр — РИА Новости. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik.В составе мониторинговой группы 45 наблюдателей, среди них – сенаторы, депутаты и эксперты.Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.
узбекистан
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868764223_0:1:1198:900_1920x0_80_0_0_8fc0b4956c4ddbf4b447056ee062fc0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, белоруссия, снг
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Узбекистан, Белоруссия, СНГ
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане
Наблюдатели отметили серьезную подготовку к проведению референдума в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 29 апр — РИА Новости. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ провели встречу с руководством ЦИК Узбекистана, передает корреспондент Sputnik.
В составе мониторинговой группы 45 наблюдателей, среди них – сенаторы, депутаты и эксперты.
«
"Мы отмечаем высокую организованность и серьёзную подготовку к проведению референдума", - заявил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, сенатор парламента Беларуси Сергей Рачков.
Напомним, основной день референдума назначен на 30 апреля. Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.