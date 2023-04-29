https://ria.ru/20230429/rassledovanie-1868721060.html

В Британии начали расследование после утечки документов о подводной лодке

В Британии начали расследование после утечки документов о подводной лодке - РИА Новости, 29.04.2023

В Британии начали расследование после утечки документов о подводной лодке

ВМС Великобритании начали расследование после появления сведений о том, что документы с информацией о подводной лодке HMS Anson стоимостью 1,3 миллиарда фунтов... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:19

2023-04-29T16:19

2023-04-29T16:20

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВМС Великобритании начали расследование после появления сведений о том, что документы с информацией о подводной лодке HMS Anson стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов были найдены в туалете паба, сообщает газета Independent. "Было начато расследование об... обнаружении документов... в туалете паба", - говорится в сообщении издания. Ранее в субботу британская газета Sun сообщила, что якобы секретные документы, содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson, обнаружили в туалете паба в британском графстве Камбрия. Согласно информации источника, на который сослалась газета, на документах был британский гриф секретности и они показывали внутреннее устройство подводной лодки HMS Anson. Подводная лодка HMS Anson в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она оснащена тяжелыми торпедами, а также крылатыми ракетами Tomahawk. Подводная лодка работает на ядерном реакторе и может эксплуатироваться в течение 25 лет без дозаправки. По данным издания, HMS Anson стоит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20230426/pentagon-1867786899.html

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