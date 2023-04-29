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SpaceX впервые почти параллельно проводит два коммерческих пуска - РИА Новости, 29.04.2023
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01:31 29.04.2023 (обновлено: 01:38 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/rakety-1868640206.html
SpaceX впервые почти параллельно проводит два коммерческих пуска
SpaceX впервые почти параллельно проводит два коммерческих пуска - РИА Новости, 29.04.2023
SpaceX впервые почти параллельно проводит два коммерческих пуска
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде с коммерческими спутниками интернет-связи O3b mPOWER, следующий запуск ожидается менее чем через... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:31
2023-04-29T01:38
в мире
канаверал
флорида
spacex
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде с коммерческими спутниками интернет-связи O3b mPOWER, следующий запуск ожидается менее чем через два часа, компания ведет прямую трансляцию. Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 1.12 мск в субботу. Она выводит на орбиту два спутника O3b mPOWER для люксембургской спутниковой компании SES. Запуск должен был состояться еще в четверг, но был отложен из-за плохой погоды - молния ударила в район стартовой площадки, запуск был отменен, но ни ракета, ни спутник не пострадали. Позднее, ориентировочно в 2.29 мск, с соседней стартовой площадки, расположенной приблизительно в 5 километрах от первого старта, должна быть запущена ракета Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas. Аппарат, который будет выведен на геостационарную орбиту, предназначен для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях. Практически параллельные старты осуществляют две группы специалистов SpaceX. "Если состоятся оба запуска - это будет самый короткий промежуток между двумя стартами SpaceX и самое короткое время между двумя орбитальными запусками с мыса Канаверал с 1966 года", - сообщил портал Spaceflight Now перед стартами. В марте SpaceX осуществила два запуск с промежутком чуть более четырех часов.
https://ria.ru/20230420/starship-1866681797.html
https://ria.ru/20230418/starship-1865958307.html
канаверал
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в мире, канаверал, флорида, spacex, космос - риа наука
В мире, Канаверал, Флорида, SpaceX, Космос - РИА Наука
SpaceX впервые почти параллельно проводит два коммерческих пуска

SpaceX впервые проводит два параллельных коммерческих пуска, одна ракета уже стартовала

© SpaceXКадр трансляции запуска ракеты SpaceX
Кадр трансляции запуска ракеты SpaceX
© SpaceX
Кадр трансляции запуска ракеты SpaceX. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде с коммерческими спутниками интернет-связи O3b mPOWER, следующий запуск ожидается менее чем через два часа, компания ведет прямую трансляцию.
Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 1.12 мск в субботу. Она выводит на орбиту два спутника O3b mPOWER для люксембургской спутниковой компании SES. Запуск должен был состояться еще в четверг, но был отложен из-за плохой погоды - молния ударила в район стартовой площадки, запуск был отменен, но ни ракета, ни спутник не пострадали.
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Позднее, ориентировочно в 2.29 мск, с соседней стартовой площадки, расположенной приблизительно в 5 километрах от первого старта, должна быть запущена ракета Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas. Аппарат, который будет выведен на геостационарную орбиту, предназначен для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях. Практически параллельные старты осуществляют две группы специалистов SpaceX.
"Если состоятся оба запуска - это будет самый короткий промежуток между двумя стартами SpaceX и самое короткое время между двумя орбитальными запусками с мыса Канаверал с 1966 года", - сообщил портал Spaceflight Now перед стартами.
В марте SpaceX осуществила два запуск с промежутком чуть более четырех часов.
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В миреКанавералФлоридаSpaceXКосмос - РИА Наука
 
 
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