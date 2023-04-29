https://ria.ru/20230429/pvo-1868704324.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов - РИА Новости, 29.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 14 беспилотников, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в сводке... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:33

2023-04-29T14:33

2023-04-29T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 14 беспилотников, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила четырнадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф