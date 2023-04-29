Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 14 беспилотников
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Командная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 14 беспилотников, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожен вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила четырнадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.