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Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 29.04.2023 (обновлено: 14:55 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/pvo-1868704324.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов - РИА Новости, 29.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 14 беспилотников, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в сводке... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:33
2023-04-29T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 14 беспилотников, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила четырнадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет и 14 дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 14 беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Командная машина зенитно-ракетного комплекса Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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Командная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 14 беспилотников, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожен вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила четырнадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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