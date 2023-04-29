https://ria.ru/20230429/protest-1868728866.html

В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии

В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии - РИА Новости, 29.04.2023

В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии

Первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров стран "большой семёрки" прошла в субботу в японском городе Киото, передаёт... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:56

2023-04-29T16:56

2023-04-29T16:56

в мире

хиросима (префектура)

япония

киото (префектура)

фумио кисида

g7

оон

международное энергетическое агентство

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КИОТО, 29 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров стран "большой семёрки" прошла в субботу в японском городе Киото, передаёт корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались у здания администрации Киото, а затем в сопровождении сотрудников полиции, прошли по центральным улицам города до парка Маруяма. "Нет саммиту! Не приезжайте в Хиросиму!", - скандировали участники демонстрации. По мнению организаторов демонстрации, проведение саммита в Хиросиме и посещение этого города президентом США Джо Байденом и другими главами "семёрки" призвано отвлечь внимание от политики американского руководства по отношению к Китаю, а также факту наращивания военного бюджета правительством Фумио Кисиды. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья премьер-министра Японии Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения саммита в своем городе. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Также приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230413/rolik-1865112496.html

хиросима (префектура)

япония

киото (префектура)

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в мире, хиросима (префектура), япония, киото (префектура), фумио кисида, g7, оон, международное энергетическое агентство, джо байден