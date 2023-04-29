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В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии - РИА Новости, 29.04.2023
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16:56 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/protest-1868728866.html
В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии
В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии - РИА Новости, 29.04.2023
В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии
Первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров стран "большой семёрки" прошла в субботу в японском городе Киото, передаёт... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:56
2023-04-29T16:56
в мире
хиросима (префектура)
япония
киото (префектура)
фумио кисида
g7
оон
международное энергетическое агентство
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КИОТО, 29 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров стран "большой семёрки" прошла в субботу в японском городе Киото, передаёт корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались у здания администрации Киото, а затем в сопровождении сотрудников полиции, прошли по центральным улицам города до парка Маруяма. "Нет саммиту! Не приезжайте в Хиросиму!", - скандировали участники демонстрации. По мнению организаторов демонстрации, проведение саммита в Хиросиме и посещение этого города президентом США Джо Байденом и другими главами "семёрки" призвано отвлечь внимание от политики американского руководства по отношению к Китаю, а также факту наращивания военного бюджета правительством Фумио Кисиды. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья премьер-министра Японии Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения саммита в своем городе. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Также приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230413/rolik-1865112496.html
хиросима (префектура)
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киото (префектура)
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в мире, хиросима (префектура), япония, киото (префектура), фумио кисида, g7, оон, международное энергетическое агентство, джо байден
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Киото (префектура), Фумио Кисида, G7, ООН, Международное энергетическое агентство, Джо Байден
В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии

У здания администрации в Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИОТО, 29 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров стран "большой семёрки" прошла в субботу в японском городе Киото, передаёт корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались у здания администрации Киото, а затем в сопровождении сотрудников полиции, прошли по центральным улицам города до парка Маруяма.
"Нет саммиту! Не приезжайте в Хиросиму!", - скандировали участники демонстрации.
По мнению организаторов демонстрации, проведение саммита в Хиросиме и посещение этого города президентом США Джо Байденом и другими главами "семёрки" призвано отвлечь внимание от политики американского руководства по отношению к Китаю, а также факту наращивания военного бюджета правительством Фумио Кисиды.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья премьер-министра Японии Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения саммита в своем городе.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Также приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
МИД Японии объяснил отсутствие ЕС в ролике саммита G7
13 апреля, 17:01
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияКиото (префектура)Фумио КисидаG7ООНМеждународное энергетическое агентствоДжо Байден
 
 
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