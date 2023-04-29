В Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии
У здания администрации в Киото прошла демонстрация против проведения саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
КИОТО, 29 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров стран "большой семёрки" прошла в субботу в японском городе Киото, передаёт корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались у здания администрации Киото, а затем в сопровождении сотрудников полиции, прошли по центральным улицам города до парка Маруяма.
"Нет саммиту! Не приезжайте в Хиросиму!", - скандировали участники демонстрации.
По мнению организаторов демонстрации, проведение саммита в Хиросиме и посещение этого города президентом США Джо Байденом и другими главами "семёрки" призвано отвлечь внимание от политики американского руководства по отношению к Китаю, а также факту наращивания военного бюджета правительством Фумио Кисиды.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья премьер-министра Японии Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения саммита в своем городе.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Также приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.