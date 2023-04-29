https://ria.ru/20230429/promzony-1868599228.html

Заммэра Ефимов: пять участков бывших промзон развивают в рамках КРТ

Заммэра Ефимов: пять участков бывших промзон развивают в рамках КРТ - РИА Новости, 29.04.2023

Заммэра Ефимов: пять участков бывших промзон развивают в рамках КРТ

Пять участков бывших промзон на сегодняшний день находятся на разных стадиях проектирования и строительства в рамках программы комплексного развития территорий... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:12

2023-04-29T09:12

2023-04-29T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пять участков бывших промзон на сегодняшний день находятся на разных стадиях проектирования и строительства в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в департаменте городского имущества, на развиваемых территориях построят свыше 800 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 230 тысяч – по программе реновации. Школы, детские сады, медицинские учреждения и офисы займут еще 165 тысяч квадратных метров, а 370 тысяч квадратных метров предусмотрено под промышленные объекты.Уточняется, что на сегодняшний день проекты планировки уже разработаны для двух участков бывшей промзоны "Коровино", а также площадок бывших промзон "Зюзино", "Октябрьское Поле" и "Братцево". Ранее территории использовались неэффективно: там находились склады, заброшенные цеха и другие подобные объекты.

https://ria.ru/20230420/moskva-1866520155.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва