https://ria.ru/20230429/promzony-1868599228.html
Заммэра Ефимов: пять участков бывших промзон развивают в рамках КРТ
Заммэра Ефимов: пять участков бывших промзон развивают в рамках КРТ - РИА Новости, 29.04.2023
Заммэра Ефимов: пять участков бывших промзон развивают в рамках КРТ
Пять участков бывших промзон на сегодняшний день находятся на разных стадиях проектирования и строительства в рамках программы комплексного развития территорий... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:12
2023-04-29T09:12
2023-04-29T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пять участков бывших промзон на сегодняшний день находятся на разных стадиях проектирования и строительства в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в департаменте городского имущества, на развиваемых территориях построят свыше 800 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 230 тысяч – по программе реновации. Школы, детские сады, медицинские учреждения и офисы займут еще 165 тысяч квадратных метров, а 370 тысяч квадратных метров предусмотрено под промышленные объекты.Уточняется, что на сегодняшний день проекты планировки уже разработаны для двух участков бывшей промзоны "Коровино", а также площадок бывших промзон "Зюзино", "Октябрьское Поле" и "Братцево". Ранее территории использовались неэффективно: там находились склады, заброшенные цеха и другие подобные объекты.
https://ria.ru/20230420/moskva-1866520155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пять участков бывших промзон на сегодняшний день находятся на разных стадиях проектирования и строительства в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"На сегодня городом утверждены проекты планировки территорий пяти участков бывших промзон общей площадью 75 гектаров. Здесь инвесторы и городской оператор уже приступили к проектированию либо строительству объектов. В ближайшие годы они возведут свыше 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, что даст городу более 16 тысяч рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, на развиваемых территориях построят свыше 800 тысяч квадратных метров жилья
, в том числе 230 тысяч – по программе реновации. Школы, детские сады, медицинские учреждения и офисы займут еще 165 тысяч квадратных метров, а 370 тысяч квадратных метров предусмотрено под промышленные объекты.
Уточняется, что на сегодняшний день проекты планировки уже разработаны для двух участков бывшей промзоны "Коровино", а также площадок бывших промзон "Зюзино", "Октябрьское Поле" и "Братцево". Ранее территории использовались неэффективно: там находились склады, заброшенные цеха и другие подобные объекты.
Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ