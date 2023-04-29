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В Перми ликвидировали пожар на территории "Мотовилихинских заводов"
В Перми ликвидировали пожар на территории "Мотовилихинских заводов" - РИА Новости, 29.04.2023
В Перми ликвидировали пожар на территории "Мотовилихинских заводов"
Пожар в трансформаторной будке на территории "Мотовилихинских заводов" в Перми ликвидирован, сообщила пресс-служба краевого МЧС. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:40
2023-04-29T19:40
2023-04-29T19:40
происшествия
пермь
мотовилихинские заводы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Пожар в трансформаторной будке на территории "Мотовилихинских заводов" в Перми ликвидирован, сообщила пресс-служба краевого МЧС. Ранее ведомство сообщило, что на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" примерно в 20.00 (18.00 мск) загорелась трансформаторная будка на площади 10 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано в 20.40 (18.40 мск)", - сообщили в ведомстве. ПАО "Мотовилихинские заводы" объединяет предприятия, специализирующиеся на производстве металлургической продукции, техники оборонного значения, нефтепромыслового и бурильного оборудования, другой продукции.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, мотовилихинские заводы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Мотовилихинские заводы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми ликвидировали пожар на территории "Мотовилихинских заводов"
В Перми ликвидировали пожар в будке на территории "Мотовилихинских заводов"
ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Пожар в трансформаторной будке на территории "Мотовилихинских заводов" в Перми ликвидирован, сообщила пресс-служба краевого МЧС.
Ранее ведомство сообщило, что на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" примерно в 20.00 (18.00 мск) загорелась трансформаторная будка на площади 10 квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано в 20.40 (18.40 мск)", - сообщили в ведомстве.
ПАО "Мотовилихинские заводы" объединяет предприятия, специализирующиеся на производстве металлургической продукции, техники оборонного значения, нефтепромыслового и бурильного оборудования, другой продукции.
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