https://ria.ru/20230429/pozhar-1868757876.html

В Перми ликвидировали пожар на территории "Мотовилихинских заводов"

В Перми ликвидировали пожар на территории "Мотовилихинских заводов" - РИА Новости, 29.04.2023

В Перми ликвидировали пожар на территории "Мотовилихинских заводов"

Пожар в трансформаторной будке на территории "Мотовилихинских заводов" в Перми ликвидирован, сообщила пресс-служба краевого МЧС. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T19:40

2023-04-29T19:40

2023-04-29T19:40

происшествия

пермь

мотовилихинские заводы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Пожар в трансформаторной будке на территории "Мотовилихинских заводов" в Перми ликвидирован, сообщила пресс-служба краевого МЧС. Ранее ведомство сообщило, что на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" примерно в 20.00 (18.00 мск) загорелась трансформаторная будка на площади 10 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано в 20.40 (18.40 мск)", - сообщили в ведомстве. ПАО "Мотовилихинские заводы" объединяет предприятия, специализирующиеся на производстве металлургической продукции, техники оборонного значения, нефтепромыслового и бурильного оборудования, другой продукции.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

пермь

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происшествия, пермь, мотовилихинские заводы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)