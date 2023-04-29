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Пожар в Тюменской области не угрожает домам, заявили в МЧС - РИА Новости, 29.04.2023
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19:02 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/pozhar-1868750730.html
Пожар в Тюменской области не угрожает домам, заявили в МЧС
Пожар в Тюменской области не угрожает домам, заявили в МЧС - РИА Новости, 29.04.2023
Пожар в Тюменской области не угрожает домам, заявили в МЧС
Ландшафтный пожар в районе СНТ "Родничок" Тюмени не представляет угрозы строениям и социальным объектам, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:02
2023-04-29T19:02
происшествия
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе СНТ "Родничок" Тюмени не представляет угрозы строениям и социальным объектам, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области. Ранее сообщалось, что на тушении ландшафтного пожара в районе СНТ "Родничок" задействованы семь пожарных расчетов, 26 сотрудников МЧС, работу по ликвидации пожара осложняет сильный порывистый ветер. "Проведена опашка кромки пожара. Угроза жилым строениям и социально значимым объектам отсутствует. Площадь горения сухой растительности около 40 га", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Помимо сотрудников МЧС, в тушении пожара участвуют пять человек из числа добровольцев.
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происшествия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в Тюменской области не угрожает домам, заявили в МЧС

МЧС по Тюменской области: угрозы перехода пожара в районе СНТ "Родничок" на дома нет

© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе СНТ "Родничок" Тюмени не представляет угрозы строениям и социальным объектам, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что на тушении ландшафтного пожара в районе СНТ "Родничок" задействованы семь пожарных расчетов, 26 сотрудников МЧС, работу по ликвидации пожара осложняет сильный порывистый ветер.
"Проведена опашка кромки пожара. Угроза жилым строениям и социально значимым объектам отсутствует. Площадь горения сухой растительности около 40 га", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Помимо сотрудников МЧС, в тушении пожара участвуют пять человек из числа добровольцев.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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