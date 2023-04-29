https://ria.ru/20230429/pozhar-1868738656.html
В Тюмени разгорелся ландшафтный пожар в районе одного из СНТ
В Тюмени разгорелся ландшафтный пожар в районе одного из СНТ - РИА Новости, 29.04.2023
В Тюмени разгорелся ландшафтный пожар в районе одного из СНТ
Ландшафтный пожар возник в районе СНТ "Родничок" в Тюмени, на его тушении задействованы семь пожарных расчетов, ожидается подкрепление из числа добровольцев,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:46
2023-04-29T17:46
2023-04-29T17:46
происшествия
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Ландшафтный пожар возник в районе СНТ "Родничок" в Тюмени, на его тушении задействованы семь пожарных расчетов, ожидается подкрепление из числа добровольцев, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области в Telegram-канале. Работу по ликвидации пожара осложняет сильный порывистый ветер. "Семь пожарных расчетов тушат ландшафтный пожар в районе СНТ "Родничок" в Тюмени. На месте работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Также к месту тушения ландшафтного пожара выдвинулись добровольцы", - следует из сообщения. "Пока все под контролем, угрозы перехода огня на территорию СНТ нет", – уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС. Противопожарный режим в регионе установлен с 3 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры и готовить еду на открытом огне. По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области на 28 апреля, в регионе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 324 ландшафтных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 1951 гектар – "существенно меньше, чем в прошлом году".
https://ria.ru/20230427/pozhary-1868232578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени разгорелся ландшафтный пожар в районе одного из СНТ
Ландшафтный пожар возник в районе СНТ "Родничок" в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости.
Ландшафтный пожар возник в районе СНТ "Родничок" в Тюмени, на его тушении задействованы семь пожарных расчетов, ожидается подкрепление из числа добровольцев, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области в Telegram-канале
.
Работу по ликвидации пожара осложняет сильный порывистый ветер.
"Семь пожарных расчетов тушат ландшафтный пожар в районе СНТ "Родничок" в Тюмени. На месте работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Также к месту тушения ландшафтного пожара выдвинулись добровольцы", - следует из сообщения.
"Пока все под контролем, угрозы перехода огня на территорию СНТ нет", – уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.
Противопожарный режим в регионе установлен с 3 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры и готовить еду на открытом огне.
По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области на 28 апреля, в регионе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 324 ландшафтных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 1951 гектар – "существенно меньше, чем в прошлом году".
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