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В деревне Логоушка Курганской области ликвидировали пожар

В деревне Логоушка Курганской области ликвидировали пожар - РИА Новости, 29.04.2023

В деревне Логоушка Курганской области ликвидировали пожар

Пожар в Садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Полянка-2" под Курганом ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:24

2023-04-29T17:24

2023-04-29T17:24

происшествия

курган

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вадим шумков

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пожар в Садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Полянка-2" под Курганом ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар площадью пять гектаров в пригороде Кургана перекинулся на садоводство "Полянка-2", огонь охватил 25 строений. Благодаря оперативной и слаженной работе, жилые дома и садовые домики удалось отстоять. "В 16.30 пожар в СНТ "Полянка-2" ликвидирован", - говорится в сообщении. В пятницу, 28 апреля, пресс-центр МЧС РФ сообщил о полной ликвидации пожара в деревне Логоушка Курганской области, где пострадали от огня около 80 строений, сообщили в МЧС РФ. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. В субботу ландшафтный пожар площадью пять гектаров в пригороде Кургана перекинулся на садоводство "Полянка-2", огонь охватил 25 строений, ликвидацию вели авиация и спасательные подразделения. Постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля был введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230427/pozhary-1868232578.html

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происшествия, курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вадим шумков, природные пожары в россии