https://ria.ru/20230429/pozhar-1868675039.html

В Москве загорелась крыша здания Коптевского рынка

В Москве загорелась крыша здания Коптевского рынка - РИА Новости, 29.04.2023

В Москве загорелась крыша здания Коптевского рынка

Спасатели тушат пожар, который произошел на крыше одноэтажного здания на севере Москвы, площадь возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:10

2023-04-29T11:10

2023-04-29T11:10

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, который произошел на крыше одноэтажного здания на севере Москвы, площадь возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу: Коптевская улица, дом 24, где, согласно сервису "Яндекс.Карты", расположен Коптевский рынок, появилось в 10.12 29 апреля.

https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)