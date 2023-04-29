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В Москве загорелась крыша здания Коптевского рынка
В Москве загорелась крыша здания Коптевского рынка - РИА Новости, 29.04.2023
В Москве загорелась крыша здания Коптевского рынка
Спасатели тушат пожар, который произошел на крыше одноэтажного здания на севере Москвы, площадь возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:10
2023-04-29T11:10
2023-04-29T11:10
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, который произошел на крыше одноэтажного здания на севере Москвы, площадь возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу: Коптевская улица, дом 24, где, согласно сервису "Яндекс.Карты", расположен Коптевский рынок, появилось в 10.12 29 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась крыша здания Коптевского рынка
Крыша одноэтажного здания Коптевского рынка загорелась на севере Москвы
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, который произошел на крыше одноэтажного здания на севере Москвы, площадь возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу: Коптевская улица, дом 24, где, согласно сервису "Яндекс.Карты", расположен Коптевский рынок, появилось в 10.12 29 апреля.
«
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание кровли одноэтажного административного торгового здания, площадь уточняется. Информация уточняется", - сказали в столичном главке МЧС.
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