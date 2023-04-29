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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 29.04.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 85 украинских... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:24

2023-04-29T14:24

2023-04-29T14:54

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 85 украинских военных, 8 единиц техники, а также два склада боеприпасов и группу диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Новополя и Успеновки в ДНР, а в районе Новомайорского пресечены действия группы украинских диверсантов."За сутки потери противника составили свыше 85 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины