https://ria.ru/20230429/poteri-1868702246.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 29.04.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 85 украинских... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:24
2023-04-29T14:24
2023-04-29T14:54
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки свыше 85 украинских военных, 8 единиц техники, а также два склада боеприпасов и группу диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Новополя и Успеновки в ДНР, а в районе Новомайорского пресечены действия группы украинских диверсантов."За сутки потери противника составили свыше 85 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял свыше 85 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях