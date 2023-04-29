https://ria.ru/20230429/postradavshie-1868758146.html

Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР

Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР - РИА Новости, 29.04.2023

Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об 11 пострадавших в результате обстрелов населенных пунктов ДНР украинскими войсками. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T19:41

2023-04-29T19:41

2023-04-29T19:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

денис пушилин

ясиноватая

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об 11 пострадавших в результате обстрелов населенных пунктов ДНР украинскими войсками. "Вновь под обстрелом украинских вооруженных формирований жилые кварталы Республики — на данный момент известно об 11 пострадавших в Ясиноватой, Макеевке, в Петровском и Ленинском районах Донецка", - написал Пушилин. Массированные удары по Донецку и его окрестностям продолжаются вторые сутки. Накануне, 28 апреля, в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии украинских войск в городе погибли девять человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, несколько его сотрудников пострадало.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

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донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин, ясиноватая, происшествия