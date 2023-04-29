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Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/postradavshie-1868758146.html
Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР
Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об 11 пострадавших в результате обстрелов населенных пунктов ДНР украинскими войсками. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:41
2023-04-29T19:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
денис пушилин
ясиноватая
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об 11 пострадавших в результате обстрелов населенных пунктов ДНР украинскими войсками. "Вновь под обстрелом украинских вооруженных формирований жилые кварталы Республики — на данный момент известно об 11 пострадавших в Ясиноватой, Макеевке, в Петровском и Ленинском районах Донецка", - написал Пушилин. Массированные удары по Донецку и его окрестностям продолжаются вторые сутки. Накануне, 28 апреля, в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии украинских войск в городе погибли девять человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, несколько его сотрудников пострадало.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html
донецкая народная республика
макеевка
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донецкая народная республика, макеевка, денис пушилин, ясиноватая, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Денис Пушилин, Ясиноватая, Происшествия
Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории ДНР

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об 11 пострадавших при обстрелах территории региона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об 11 пострадавших в результате обстрелов населенных пунктов ДНР украинскими войсками.
"Вновь под обстрелом украинских вооруженных формирований жилые кварталы Республики — на данный момент известно об 11 пострадавших в Ясиноватой, Макеевке, в Петровском и Ленинском районах Донецка", - написал Пушилин.
Массированные удары по Донецку и его окрестностям продолжаются вторые сутки. Накануне, 28 апреля, в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии украинских войск в городе погибли девять человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, несколько его сотрудников пострадало.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДенис ПушилинЯсиноватаяПроисшествия
 
 
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