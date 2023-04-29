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Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко

Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко - РИА Новости, 29.04.2023

Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко

Украине в 2024 году может потребоваться еще 18 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:42

2023-04-29T17:42

2023-04-29T17:42

украина

сергей марченко

евросоюз

николай азаров (политик)

швеция

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине в 2024 году может потребоваться еще 18 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко. "Конечно, это (сумма финансовой помощи – ред.) зависит от военной кампании, но я думаю, что она может быть не меньше существующей суммы в размере 18 миллиардов евро", - заявил Марченко в кулуарах неформальной встречи с министрами финансов Евросоюза и главами центробанков в Швеции. Блумберг уточняет, что речь идет о возможной финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза в 2024 году. По мнению Марченко, потребности Киева в финансировании будут "огромными". Совет ЕС в декабре прошлого года согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. В середине апреля Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров прогнозировал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230426/diplomatiya-1867678696.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865682450.html

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украина, сергей марченко, евросоюз, николай азаров (политик), швеция, в мире