Рейтинг@Mail.ru
Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/pomosch-1868737463.html
Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко
Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко - РИА Новости, 29.04.2023
Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко
Украине в 2024 году может потребоваться еще 18 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:42
2023-04-29T17:42
украина
сергей марченко
евросоюз
николай азаров (политик)
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b327cc7fb8f80e56fc265dcbec91a72.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине в 2024 году может потребоваться еще 18 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко. "Конечно, это (сумма финансовой помощи – ред.) зависит от военной кампании, но я думаю, что она может быть не меньше существующей суммы в размере 18 миллиардов евро", - заявил Марченко в кулуарах неформальной встречи с министрами финансов Евросоюза и главами центробанков в Швеции. Блумберг уточняет, что речь идет о возможной финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза в 2024 году. По мнению Марченко, потребности Киева в финансировании будут "огромными". Совет ЕС в декабре прошлого года согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. В середине апреля Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров прогнозировал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230426/diplomatiya-1867678696.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865682450.html
украина
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_411b048a02604c45de0e40670227eec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей марченко, евросоюз, николай азаров (политик), швеция, в мире
Украина, Сергей Марченко, Евросоюз, Николай Азаров (политик), Швеция, В мире
Украина может потребовать еще 18 миллиардов евро от ЕС, заявил Марченко

Глава Минфина Марченко: Киеву в 2024 году может потребоваться еще 18 миллиардов евро от ЕС

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украине в 2024 году может потребоваться еще 18 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко.
"Конечно, это (сумма финансовой помощи – ред.) зависит от военной кампании, но я думаю, что она может быть не меньше существующей суммы в размере 18 миллиардов евро", - заявил Марченко в кулуарах неформальной встречи с министрами финансов Евросоюза и главами центробанков в Швеции.
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Утратив суверенитет, Европа пытается сохранить лицо
26 апреля, 08:00
Блумберг уточняет, что речь идет о возможной финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза в 2024 году. По мнению Марченко, потребности Киева в финансировании будут "огромными".
Совет ЕС в декабре прошлого года согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году.
В середине апреля Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров прогнозировал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
За двести миллионов долларов Украина спасет Европу
17 апреля, 08:00
 
УкраинаСергей МарченкоЕвросоюзНиколай Азаров (политик)ШвецияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала