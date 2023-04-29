https://ria.ru/20230429/pomosch-1868646577.html
Семья погибшего сына вице-премьера ЕАО отдала деньги на помощь бойцам
Семья погибшего сына вице-премьера ЕАО отдала деньги на помощь бойцам - РИА Новости, 29.04.2023
Семья погибшего сына вице-премьера ЕАО отдала деньги на помощь бойцам
Семья Героя России Андрея Ковтуна, погибшего на специальной военной операции в 2022 году, направила на нужды военнослужащих тысячу долларов, пожертвованную... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:22
2023-04-29T05:22
2023-04-29T09:39
россия
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еврейская автономная область
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 29 апр - РИА Новости. Семья Героя России Андрея Ковтуна, погибшего на специальной военной операции в 2022 году, направила на нужды военнослужащих тысячу долларов, пожертвованную общественным деятелем из Израиля, сообщили в правительстве Еврейской автономной области. Старший лейтенант Андрей Ковтун, сын вице-премьера региона Марии Костюк, стал Героем России посмертно за действия при спасении разведгруппы, попавшей в засаду. Ковтун в бою уничтожил несколько десятков солдат противника и прикрыл сослуживцев своей боевой машиной пехоты. Разведгруппа смогла уйти, но сам офицер получил осколочные ранения, от которых скончался. У него остались жена и сын, о чем узнал член координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля Михаил Кимягаров. С желанием помочь семье он обратился к президенту РФ, как рассказали в правительстве ЕАО. "Мне стало известно, что у Андрея остался трехлетний сын. Прошу передать от меня Марии Костюк тысячу долларов для повседневных нужд и воспитания осиротевшего ребенка - ее внука", - приводится в телеграм-канале правительства региона цитата из обращения Кимягарова. Средства были переданы Костюк руководителем представительства МИД РФ в Хабаровске Павлом Силаевым. Родные погибшего офицера - мать, вдова и сестра - решили направить деньги на нужды участников спецоперации, отметили в областном правительстве. "Ребятам эти деньги нужнее. Там любая помощь не будет лишней. Мы очень благодарны Михаилу Михайловичу за пожертвование, но сейчас намного важнее оказать поддержку там. Это вклад в нашу общую Победу. Мы не могли поступить по-другому", - заявила Костюк. По информации властей ЕАО, средства получит группа "За наших ЕАО" , а также активисты из поселка Николаевка Смидовичского района области, где готовят посылки с продуктами и "другими нужными на передовой вещами" для бойцов.
https://ria.ru/20230428/pomosch-1868460356.html
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россия, израиль, еврейская автономная область, общество
Россия, Израиль, Еврейская автономная область, Общество
Семья погибшего сына вице-премьера ЕАО отдала деньги на помощь бойцам
Правительство ЕАО: семья погибшего сына вице-премьера ЕАО отдала средства на помощь бойцам
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр - РИА Новости. Семья Героя России Андрея Ковтуна, погибшего на специальной военной операции в 2022 году, направила на нужды военнослужащих тысячу долларов, пожертвованную общественным деятелем из Израиля, сообщили в правительстве Еврейской автономной области.
Старший лейтенант Андрей Ковтун, сын вице-премьера региона Марии Костюк, стал Героем России посмертно за действия при спасении разведгруппы, попавшей в засаду. Ковтун в бою уничтожил несколько десятков солдат противника и прикрыл сослуживцев своей боевой машиной пехоты. Разведгруппа смогла уйти, но сам офицер получил осколочные ранения, от которых скончался. У него остались жена и сын, о чем узнал член координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля Михаил Кимягаров. С желанием помочь семье он обратился к президенту РФ, как рассказали в правительстве ЕАО.
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"Мне стало известно, что у Андрея остался трехлетний сын. Прошу передать от меня Марии Костюк тысячу долларов для повседневных нужд и воспитания осиротевшего ребенка - ее внука", - приводится в телеграм-канале правительства региона цитата из обращения Кимягарова.
Средства были переданы Костюк руководителем представительства МИД РФ в Хабаровске
Павлом Силаевым. Родные погибшего офицера - мать, вдова и сестра - решили направить деньги на нужды участников спецоперации, отметили в областном правительстве.
"Ребятам эти деньги нужнее. Там любая помощь не будет лишней. Мы очень благодарны Михаилу Михайловичу за пожертвование, но сейчас намного важнее оказать поддержку там. Это вклад в нашу общую Победу. Мы не могли поступить по-другому", - заявила Костюк.
По информации властей ЕАО, средства получит группа "За наших ЕАО" , а также активисты из поселка Николаевка Смидовичского района
области, где готовят посылки с продуктами и "другими нужными на передовой вещами" для бойцов.
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