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Жителей столичного региона предупредили о заморозках - РИА Новости, 29.04.2023
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13:40 29.04.2023 (обновлено: 19:44 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/pogoda-1868696801.html
Жителей столичного региона предупредили о заморозках
Жителей столичного региона предупредили о заморозках - РИА Новости, 29.04.2023
Жителей столичного региона предупредили о заморозках
Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:40
2023-04-29T19:44
общество
москва
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до нуля — плюс двух градусов, в столичном регионе и в соседних областях до минус двух градусов, а на севере и востоке Центрального округа — и до минус трех градусов", — говорится в сообщении.Отмечается, что это не последние заморозки в обозримом будущем. "Следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, и еще одна придет в ночь на 5 мая", — добавляется в сообщении.
москва
московская область (подмосковье)
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Снегопад в конце апреля: в Подмосковье пришел холодный атмосферный фронт
Снегопад в конце апреля: в Подмосковье пришел холодный атмосферный фронт
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общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье), видео
Общество, Москва, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье)
Жителей столичного региона предупредили о заморозках
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
2023-04-29T13:40
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Жителей столичного региона предупредили о заморозках

Метеорологи "Фобоса" предупредили жителей Москвы и Подмосковья о ночных заморозках

© Pixabay / jill111Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Pixabay / jill111
Иней на траве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до нуля — плюс двух градусов, в столичном регионе и в соседних областях до минус двух градусов, а на севере и востоке Центрального округа — и до минус трех градусов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это не последние заморозки в обозримом будущем. "Следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, и еще одна придет в ночь на 5 мая", — добавляется в сообщении.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Московская область (Подмосковье)
 
 
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