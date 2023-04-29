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Жителей столичного региона предупредили о заморозках
Жителей столичного региона предупредили о заморозках - РИА Новости, 29.04.2023
Жителей столичного региона предупредили о заморозках
Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:40
2023-04-29T13:40
2023-04-29T19:44
общество
москва
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до нуля — плюс двух градусов, в столичном регионе и в соседних областях до минус двух градусов, а на севере и востоке Центрального округа — и до минус трех градусов", — говорится в сообщении.Отмечается, что это не последние заморозки в обозримом будущем. "Следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, и еще одна придет в ночь на 5 мая", — добавляется в сообщении.
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Снегопад в конце апреля: в Подмосковье пришел холодный атмосферный фронт
Снегопад в конце апреля: в Подмосковье пришел холодный атмосферный фронт
2023-04-29T13:40
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье), видео
Общество, Москва, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье)
Жителей столичного региона предупредили о заморозках
Метеорологи "Фобоса" предупредили жителей Москвы и Подмосковья о ночных заморозках