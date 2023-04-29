https://ria.ru/20230429/pogoda-1868696801.html

Жителей столичного региона предупредили о заморозках

Жителей столичного региона предупредили о заморозках - РИА Новости, 29.04.2023

Жителей столичного региона предупредили о заморозках

Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:40

2023-04-29T13:40

2023-04-29T19:44

общество

москва

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ближайшей ночью температура в столичном регионе опустится до минус двух градусов, следующая волна заморозков ожидается в регионе в ночь на 2 и 5 мая, сообщили на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до нуля — плюс двух градусов, в столичном регионе и в соседних областях до минус двух градусов, а на севере и востоке Центрального округа — и до минус трех градусов", — говорится в сообщении.Отмечается, что это не последние заморозки в обозримом будущем. "Следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, и еще одна придет в ночь на 5 мая", — добавляется в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Снегопад в конце апреля: в Подмосковье пришел холодный атмосферный фронт Снегопад в конце апреля: в Подмосковье пришел холодный атмосферный фронт 2023-04-29T13:40 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье), видео