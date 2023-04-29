https://ria.ru/20230429/pensiya-1868636578.html

В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий

В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий - РИА Новости, 29.04.2023

В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий

Начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только "Почта России", рассказал в беседе с агентством "Прайм" член Общественной палаты, декан... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T01:15

2023-04-29T01:15

2023-04-29T01:15

общество

россия

вадим виноградов

почта россии

высшая школа экономики (вшэ)

общественная палата рф

пенсии

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только "Почта России", рассказал в беседе с агентством "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.До этого момента получить деньги можно на банковский счет, лично в отделениях "Почты России", на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Но с 1 мая закон устанавливает исключительное право "Почты России" доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.Это делается для того, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, которые допускали задержки.Максимально удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление, добавил Виноградов.

https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html

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общество, россия, вадим виноградов, почта россии, высшая школа экономики (вшэ), общественная палата рф, пенсии