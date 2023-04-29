https://ria.ru/20230429/pensiya-1868636578.html
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий - РИА Новости, 29.04.2023
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий
Начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только "Почта России", рассказал в беседе с агентством "Прайм" член Общественной палаты, декан... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:15
2023-04-29T01:15
2023-04-29T01:15
общество
россия
вадим виноградов
почта россии
высшая школа экономики (вшэ)
общественная палата рф
пенсии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только "Почта России", рассказал в беседе с агентством "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.До этого момента получить деньги можно на банковский счет, лично в отделениях "Почты России", на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Но с 1 мая закон устанавливает исключительное право "Почты России" доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.Это делается для того, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, которые допускали задержки.Максимально удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление, добавил Виноградов.
https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html
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общество, россия, вадим виноградов, почта россии, высшая школа экономики (вшэ), общественная палата рф, пенсии
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Почта России, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общественная палата РФ, Пенсии
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий
Член ОП Виноградов: с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только "Почта России"