Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/pensiya-1868636578.html
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий - РИА Новости, 29.04.2023
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий
Начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только "Почта России", рассказал в беседе с агентством "Прайм" член Общественной палаты, декан... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:15
2023-04-29T01:15
общество
россия
вадим виноградов
почта россии
высшая школа экономики (вшэ)
общественная палата рф
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1665e12f9f8c01541af00c7efffd420d.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только "Почта России", рассказал в беседе с агентством "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.До этого момента получить деньги можно на банковский счет, лично в отделениях "Почты России", на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Но с 1 мая закон устанавливает исключительное право "Почты России" доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.Это делается для того, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, которые допускали задержки.Максимально удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление, добавил Виноградов.
https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a32588e33f752cac86e06c1365c01e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вадим виноградов, почта россии, высшая школа экономики (вшэ), общественная палата рф, пенсии
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Почта России, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общественная палата РФ, Пенсии
В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий

Член ОП Виноградов: с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только "Почта России"

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только "Почта России", рассказал в беседе с агентством "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
До этого момента получить деньги можно на банковский счет, лично в отделениях "Почты России", на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Но с 1 мая закон устанавливает исключительное право "Почты России" доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.
«
"Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках", — заключил юрист.
Это делается для того, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, которые допускали задержки.
Максимально удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление, добавил Виноградов.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае
Вчера, 01:15
 
ОбществоРоссияВадим ВиноградовПочта РоссииВысшая школа экономики (ВШЭ)Общественная палата РФПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала