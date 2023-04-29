https://ria.ru/20230429/obstrely-1868644076.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Васильевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Васильевку - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Васильевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Васильевку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T03:18

2023-04-29T03:18

2023-04-29T03:18

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Васильевку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 1.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 2.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230428/obstrel-1868617898.html

украина

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украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия