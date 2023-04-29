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В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.04.2023
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками
Здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:37
2023-04-29T20:37
2023-04-29T20:37
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой. "Зафиксированы повреждения здания "ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления" по улице Макеевская", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в субботу мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что число жертв обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками
Представительство ДНР: здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения при обстреле