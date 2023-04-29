Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868768771.html
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.04.2023
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками
Здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:37
2023-04-29T20:37
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/82/1497548263_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_55836a7a745ba1f8ede8191c2d094463.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой. "Зафиксированы повреждения здания "ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления" по улице Макеевская", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в субботу мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что число жертв обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149754/82/1497548263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5c811fd0161da53f96712ba96f49fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками

Представительство ДНР: здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения при обстреле

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкЗдание "Донбассгаза"
Здание Донбассгаза - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Здание "Донбассгаза". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось, что украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой.
"Зафиксированы повреждения здания "ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления" по улице Макеевская", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее в субботу мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что число жертв обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
США требуют от Зеленского невозможного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала