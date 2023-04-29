https://ria.ru/20230429/obstrel-1868768771.html

В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками

В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.04.2023

В ДНР рассказали о последствиях обстрелов Ясиноватой украинскими войсками

Здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:37

2023-04-29T20:37

2023-04-29T20:37

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Здание "Донбассгаза" в Ясиноватой получило повреждения в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой. "Зафиксированы повреждения здания "ГК Донбассгаз Ясиноватского Управления" по улице Макеевская", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в субботу мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что число жертв обстрела Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк