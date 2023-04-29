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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868746953.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР
Украинские войска в 18.15 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:35
2023-04-29T18:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
угледар
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Владимировка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина, Угледар
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Владимировка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияУкраинаУгледар
 
 
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