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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке в ДНР

Украинские войска в 18.15 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T18:35

2023-04-29T18:35

2023-04-29T18:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

украина

угледар

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Владимировка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

украина

угледар

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, угледар