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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 29.04.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска в 18.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:23
2023-04-29T18:23
2023-04-29T18:23
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868742660.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Петровскому району Донецка