https://ria.ru/20230429/obstrel-1868744091.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 18.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:20
2023-04-29T18:20
2023-04-29T18:20
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html
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донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов